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Рецепт суперлимонного пирога – тесто замешивается на оливковом масле

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 января, 12:10
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Обычно оливковое масло в выпечке используют в южных странах. Ведь там знают наверняка, что так любые пироги будут максимально сочными и хранить их в герметичной упаковке можно долго
Суперлимонный пирог
Суперлимонный пирог / Фото: www.bonappetit.com

Если испанский "Сантьяго" – это максимально насыщенный миндальный вкус, то этот, с берегов Средиземноморья, поразит цитрусовым ароматом.

Он замешивается на оливковом масле. Стоит ли писать о том, что получается он максимально влажным и будет быстро таять во рту?

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Как сообщают на сайте Вonappetit.com, вместе с лимонами можно использовать сок и цедру апельсина.

Суперлимонный пирог

Ингредиенты (чашка – 200 г):

  • 1½ чашки оливкового масла плюс для формы;
  • 3 большие яйца;
  • 250 г сахара плюс 50 г для посыпки;
  • 1¼ чашки молока;
  • 2 ч. л. экстракт ванили или ванильного сахара;
  • цедра и сок 2-х лимонов плюс цедра для подачи;
  • 250 г муки;
  • 1 ч. л. соли;
  • по 0,5 ч. л. разрыхлителя, соды;
  • сахарная пудра для подачи.

Если любите насыщенный яблочный вкус – здесь найдете рецепт очень сочного пирога.

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Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте оливковым маслом форму. Застелите пергаментной бумагой и смажьте пергамент маслом.
  2. Взбейте яйца, 1½ стакана масла и 250 г сахара в средней миске до получения однородной массы. Добавьте молоко, ваниль, цедру и сок 2 лимонов и перемешайте.
  3. Соедините муку, соль, разрыхлитель и соду. Сделайте углубление в центре и постепенно влейте яичную смесь.
  4. Взбивайте круговыми движениями до однородности теста. Перелейте тесто в форму. Посыпьте сахаром по вкусу.
  5. Выпекайте пирог, пока верх не станет золотисто-коричневым, около 50 минут. Когда пирог будет готов, дайте ему остыть в форме.
  6. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой и украсьте лимонной цедры.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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