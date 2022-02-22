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Вложиться в 200 гривен – рецепты куриных желудочков с рисом и салат с пекинской капустой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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22 февраля, 11:04
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Куриные желудочки нужно предварительно отварить, потом они обжарятся в пассерованных луке и моркови. Для салата нужно консервированная или отварная фасоль
Что приготовить на обед за 200 гривен
Что приготовить на обед за 200 гривен / Фото: Коллаж: Сегодня

Вкусно – необязательно очень дорого. Если включить фантазию, то можно приготовить достаточно достойное блюдо – куриные котлеты с квашеной капустой или вот эти два блюда.

Мы не считали их стоимость до копейки. В каждом регионе цены немного отличаются. Но в целом, накормить семью за такие деньги вполне может получиться.

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На рис с куриными желудочками вы потратите максимум 130 гривен, Много салата с пекинской капустой, яйцом и консервированной фасолью получится за 70 гривен.

Фасоль для салата по рецепту etseptydlialiubimykh можно купить консервированную, она останется после приготовления, или отварить.

Как приготовить куриные желудочки с рисом от Алена Митрофанова увидите в видео ниже.

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Куриные желудочки с рисом

Куриные желудочки с рисом
Куриные желудочки с рисом / Фото: Алена Митрофанова

Ингредиенты:

  • желудочки – 500 г;
  • лук, морковь;
  • рис – стакан;
  • бульон или вода – стакан;
  • сметана 100 г;
  • горчица, соль, перец.

Бюджетный рецепт куриной печение по-венециански найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. На разогретой сковороде обжарить лук до золотистости, добавить тертую морковь. Обжарить на среднем огне 4-5 минут.
  2. Вареные желудки нарезать и добавить к овощам. Обжарить.
  3. Для заправки столовую ложку горчицы добавить к сметане, добавить 250 мл воды и перемешать.
  4. Рис хорошо промыть. Высыпать в сковороду. Влить стакан горячей воды или бульона и заправку. Перемешать. Послить и поперчить.
  5. Перемешать и готовить 20-25 минут на медленном огне до готовности риса. Украсить зеленью.

Салат с пекинской капустой, огурцом и фасолью

Салат с пекинской капустой, огурцом и фасолью
Салат с пекинской капустой, огурцом и фасолью / Фото: instagram.com/retseptydlialiubimykh

Ингредиенты:

  • капуста пекинская;
  • огурец – 1 шт.;
  • яйцо куриное – 2 шт.;
  • фасоль (отварная, консервированная) – 100 г;
  • укроп;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • майонез (можно заменить сметаной) – 2-3 ст. л.;
  • соль, перец – по вкусу.

К салату с пекинской капустой можно добавить отварное мясо и кукурузу. Этот рецепт найдете здесь.

Как приготовить:

  1. Нарезать все ингредиенты по вкусу, перемешать.
  2. С фасоли слить жидкость и соединить с овощами и яйцами.
  3. Заправить и довести до вкуса солью и перцем.

Здесь смотрите все этапы приготовления риса с желудочками.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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