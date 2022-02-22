Вложиться в 200 гривен – рецепты куриных желудочков с рисом и салат с пекинской капустой

Вкусно – необязательно очень дорого. Если включить фантазию, то можно приготовить достаточно достойное блюдо – куриные котлеты с квашеной капустой или вот эти два блюда.
Мы не считали их стоимость до копейки. В каждом регионе цены немного отличаются. Но в целом, накормить семью за такие деньги вполне может получиться.
На рис с куриными желудочками вы потратите максимум 130 гривен, Много салата с пекинской капустой, яйцом и консервированной фасолью получится за 70 гривен.
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Фасоль для салата по рецепту etseptydlialiubimykh можно купить консервированную, она останется после приготовления, или отварить.
Как приготовить куриные желудочки с рисом от Алена Митрофанова увидите в видео ниже.
Куриные желудочки с рисом
Ингредиенты:
- желудочки – 500 г;
- лук, морковь;
- рис – стакан;
- бульон или вода – стакан;
- сметана 100 г;
- горчица, соль, перец.
Бюджетный рецепт куриной печение по-венециански найдете здесь.
Как приготовить:
- На разогретой сковороде обжарить лук до золотистости, добавить тертую морковь. Обжарить на среднем огне 4-5 минут.
- Вареные желудки нарезать и добавить к овощам. Обжарить.
- Для заправки столовую ложку горчицы добавить к сметане, добавить 250 мл воды и перемешать.
- Рис хорошо промыть. Высыпать в сковороду. Влить стакан горячей воды или бульона и заправку. Перемешать. Послить и поперчить.
- Перемешать и готовить 20-25 минут на медленном огне до готовности риса. Украсить зеленью.
Салат с пекинской капустой, огурцом и фасолью
Ингредиенты:
- капуста пекинская;
- огурец – 1 шт.;
- яйцо куриное – 2 шт.;
- фасоль (отварная, консервированная) – 100 г;
- укроп;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- майонез (можно заменить сметаной) – 2-3 ст. л.;
- соль, перец – по вкусу.
К салату с пекинской капустой можно добавить отварное мясо и кукурузу. Этот рецепт найдете здесь.
Как приготовить:
- Нарезать все ингредиенты по вкусу, перемешать.
- С фасоли слить жидкость и соединить с овощами и яйцами.
- Заправить и довести до вкуса солью и перцем.
Здесь смотрите все этапы приготовления риса с желудочками.