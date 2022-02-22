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Вкластися в 200 гривень – рецепти курячих шлуночків з рисом та салат з пекінською капустою

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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22 лютого, 11:04
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Курячі шлуночки потрібно попередньо відварити, потім вони обсмажаться в пасерованій цибулі та моркві. Для салату потрібна консервована або відварена квасоля
Що приготувати на обід за 200 гривень
Що приготувати на обід за 200 гривень / Фото: Колаж: Сьогодні

Смачно – необов'язково дуже дорого. Якщо залучити фантазію, то можна приготувати доволі гідну страву – курячі котлети з квашеною капустою або оці дві страви.

Ми не рахували їхню вартість до копійки. У кожному регіоні ціни дещо різняться. Але загалом, нагодувати сім'ю за такі гроші цілком можна.

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На рис з курячими шлуночками ви витратите максимум 130 гривень, багато салату з пекінською капустою, яйцем та консервованою квасолею коштуватиме 70 гривень.

Квасолю для салату за рецептом etseptydlialiubimykh можна купити консервовану, вона залишиться після приготування, або відварити.

Як приготувати курячі шлуночки з рисом від Альона Митрофанова побачите у відео нижче.

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Курячі шлуночки з рисом

Курячі шлуночки з рисом
Курячі шлуночки з рисом / Фото: Алена Митрофанова

Інгредієнти:

  • шлуночки – 500 г;
  • цибуля, морква;
  • рис – склянка;
  • бульйон або вода – склянка;
  • сметана – 100 г;
  • гірчиця, сіль, перець.

Бюджетний рецепт курячої печінки по-венеційськи знайдете тут.

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Як приготувати:

  1. На розігрітій сковороді обсмажити цибулю до золотавого кольору, додати терту моркву. Обсмажити на середньому вогні 4-5 хвилин.
  2. Варені шлунки нарізати та додати до овочів. Обсмажити.
  3. Для заправки столову ложку гірчиці додати до сметані, додати 250 мл води та перемішати.
  4. Рис добре промити. Висипати у сковороду. Влити склянку гарячої води або бульйону та заправку. Перемішати. Послити та поперчити.
  5. Перемішати та готувати 20-25 хвилин на повільному вогні до готовності рису. Прикрасити зеленню.

Салат з пекінською капустою, огірком та квасолею

Салат з пекінською капустою, огірком та квасолею
Салат з пекінською капустою, огірком та квасолею / Фото: instagram.com/retseptydlialiubimykh

Інгредієнти:

  • капуста пекінська;
  • огірок – 1 шт.;
  • яйце куряче – 2 шт.;
  • квасоля (відварена, консервована) – 100 г;
  • кріп;
  • часник – 1-2 зубчики;
  • майонез (можна замінити сметаною) – 2-3 ст. л.;
  • сіль, перець – за смаком.

До салату з пекінською капустою можна додати відварене м'ясо та кукурудзу. Цей рецепт знайдете тут.

Як приготувати:

  1. Нарізати всі інгредієнти, перемішати.
  2. З квасолі злити рідину і з'єднати з овочами і яйцями.
  3. Заправити та довести до смаку сіллю та перцем.

Тут дивіться всі етапи приготування рису зі шлуночками.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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