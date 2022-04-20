Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Сирна паска

Швидка закуска

Вечеря за 30 хвилин

Як у дитинстві

Десерт на сковороді

Домашній паштет
СЬОГОДНІ Їжа

Швидкі пончики на згущеному молоці – рецепт з кулінарних зошитів наших мам

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 квітня, 11:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Їх називали або пончиками, або кульками. Можна смажити практично одразу після замісу. Згущеного молока треба 200 грамів
Рецепт з дитинства - як приготувати пончики на згущеному молоці
Рецепт з дитинства - як приготувати пончики на згущеному молоці / Фото: instagram.com/gevorkian_meri

Знайти цю випічку в магазинах, як, наприклад, запорізькі бублики, було неможливо. Зрозуміло, що це абсолютне дітище домашніх кухонь та старанних господарок.

Пончики або кульки на згущеному молоці охоче їв у дитинстві кожен третій.

Реклама

Рецепт був популярним, адже він бюджетний. Таким він є і зараз – напевно, у вас знайдеться бляшанка згущеного молока.

Тісто вийде щільним і липнутиме до рук – це все через згущене молоко. Потрібен розпушувач або чверть чайної ложки соди.

Пончики на згущеному молоці з дитинства

Пончики або кульки на згущеному молоці з дитинства
Пончики або кульки на згущеному молоці з дитинства / Фото: instagram.com/gevorkian_meri

Реклама

Інгредієнти:

  • 300-350 г борошна;
  • 190 г згущеного молока;
  • 2 середні яйця;
  • 1 ч. л. розпушувача або дрібка соди;
  • дрібка солі;
  • цукрова пудра.

У Польщі готують дуже великі пончики і зазвичай з джемом, як їх зробити – читайте тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Борошно змішати з розпушувачем і просіяти.
  2. Згущене молоко змішати з яйцями, додати сіль і перемішати віночком.
  3. Частинами ввести борошно і замісити тісто. Воно має бути щільним і трохи липнути до рук. Залишити на кілька хвилин. Сформувати маленькі кульки.
  4. Розігріти олію і обсмажити пончики до рум'яного тіста. Викласти на паперовий рушник, перед подачею прикрасити цукровою пудрою.

Докладніше про пончики з дитинства дивіться у ролику авторки рецепта.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Stay with Ukraine
Патріотичні яйця на Великдень
Фарбувати
Секрети свіжості
Як зберігати хліб?
Дізнатися
Будете пекти паски цього року?
Готувати
Контроль якості
Як перевірити вершкове масло?
Дізнатися
Рецепт за гороскопом
Що приготувати Левам
Дізнатися страву
Easter holiday
Що має бути на столі на Великдень
Готувати
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Лайфхак тижня
Домашня сметана
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти