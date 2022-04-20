Швидкі пончики на згущеному молоці – рецепт з кулінарних зошитів наших мам

Знайти цю випічку в магазинах, як, наприклад, запорізькі бублики, було неможливо. Зрозуміло, що це абсолютне дітище домашніх кухонь та старанних господарок.
Пончики або кульки на згущеному молоці охоче їв у дитинстві кожен третій.
Рецепт був популярним, адже він бюджетний. Таким він є і зараз – напевно, у вас знайдеться бляшанка згущеного молока.
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Тісто вийде щільним і липнутиме до рук – це все через згущене молоко. Потрібен розпушувач або чверть чайної ложки соди.
Пончики на згущеному молоці з дитинства
Інгредієнти:
- 300-350 г борошна;
- 190 г згущеного молока;
- 2 середні яйця;
- 1 ч. л. розпушувача або дрібка соди;
- дрібка солі;
- цукрова пудра.
У Польщі готують дуже великі пончики і зазвичай з джемом, як їх зробити – читайте тут.
Як приготувати:
- Борошно змішати з розпушувачем і просіяти.
- Згущене молоко змішати з яйцями, додати сіль і перемішати віночком.
- Частинами ввести борошно і замісити тісто. Воно має бути щільним і трохи липнути до рук. Залишити на кілька хвилин. Сформувати маленькі кульки.
- Розігріти олію і обсмажити пончики до рум'яного тіста. Викласти на паперовий рушник, перед подачею прикрасити цукровою пудрою.
Докладніше про пончики з дитинства дивіться у ролику авторки рецепта.