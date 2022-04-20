Швидкі пончики на згущеному молоці – рецепт з кулінарних зошитів наших мам

Їх називали або пончиками, або кульками. Можна смажити практично одразу після замісу. Згущеного молока треба 200 грамів

Рецепт з дитинства - як приготувати пончики на згущеному молоці / Фото: instagram.com/gevorkian_meri

Знайти цю випічку в магазинах, як, наприклад, запорізькі бублики, було неможливо. Зрозуміло, що це абсолютне дітище домашніх кухонь та старанних господарок.

Пончики або кульки на згущеному молоці охоче їв у дитинстві кожен третій.

Реклама

Рецепт був популярним, адже він бюджетний. Таким він є і зараз – напевно, у вас знайдеться бляшанка згущеного молока.

Тісто вийде щільним і липнутиме до рук – це все через згущене молоко. Потрібен розпушувач або чверть чайної ложки соди.

Пончики на згущеному молоці з дитинства

Пончики або кульки на згущеному молоці з дитинства / Фото: instagram.com/gevorkian_meri

Реклама

Інгредієнти:

300-350 г борошна;

190 г згущеного молока;

2 середні яйця;

1 ч. л. розпушувача або дрібка соди;

дрібка солі;

цукрова пудра.

У Польщі готують дуже великі пончики і зазвичай з джемом, як їх зробити – читайте тут.

Як приготувати:

Реклама

Борошно змішати з розпушувачем і просіяти. Згущене молоко змішати з яйцями, додати сіль і перемішати віночком. Частинами ввести борошно і замісити тісто. Воно має бути щільним і трохи липнути до рук. Залишити на кілька хвилин. Сформувати маленькі кульки. Розігріти олію і обсмажити пончики до рум'яного тіста. Викласти на паперовий рушник, перед подачею прикрасити цукровою пудрою.

Докладніше про пончики з дитинства дивіться у ролику авторки рецепта.