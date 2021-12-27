Рецепт холодцю в чашці – красива подача з несподіваним інгредієнтом

Це гранатові зерна. Авторка рецепта стверджує, що вони додадуть холодцю неймовірного смаку. Готується він порційно, тому потрібно кілька чашок для бульйону. Прикрашається консервованими горошком та кукурудзою

Холодець у кружці / Фото: Вкусно и полезно

Приготувати холодець – це практично майстерність. Йдеться про прозору та вивірену в плані спецій страву.

Зазвичай його відправляють застигати у величезних ємностях, у яких він і нарізається на порції.

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Такий холодець безумовно здивує гостей, він справді красивий.

На каналі ВКУСНО и ПОЛЕЗНО дуже радять використати зерна граната, вони нададуть холодцю надзвичайного смаку.

Холодець у чашці з курячих ніжок

Інгредієнти:

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Курячі ніжки – 1 кг

Вода фільтрована – 1,5 л

Цибуля, морква – по 1 шт.

Лаврове листя – 2 шт.

Перець чорний горошком – 8-10 шт.

Духмяний перець – 5 горошин

Сіль – 1 ст. л.

Желатин для бульйону – 25 г + 60 мл холодної води

Готовий бульйон – 600 мл

Часник – 3 зубчики

Для прикраси:

Кукурудза, горошок консервовані – по 50-70 г

Зерна граната – 50-70 г

Листя петрушки

Морква відварена (з бульйону)

Як приготувати: