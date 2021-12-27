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Рецепт холодцю в чашці – красива подача з несподіваним інгредієнтом

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
27 грудня, 16:27
В закладинки
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Це гранатові зерна. Авторка рецепта стверджує, що вони додадуть холодцю неймовірного смаку. Готується він порційно, тому потрібно кілька чашок для бульйону. Прикрашається консервованими горошком та кукурудзою
Холодець у кружці
Холодець у кружці / Фото: Вкусно и полезно

Приготувати холодець – це практично майстерність. Йдеться про прозору та вивірену в плані спецій страву.

Зазвичай його відправляють застигати у величезних ємностях, у яких він і нарізається на порції.

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Такий холодець безумовно здивує гостей, він справді красивий.

На каналі ВКУСНО и ПОЛЕЗНО дуже радять використати зерна граната, вони нададуть холодцю надзвичайного смаку.

Холодець у чашці з курячих ніжок

Інгредієнти:

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  • Курячі ніжки – 1 кг
  • Вода фільтрована – 1,5 л
  • Цибуля, морква – по 1 шт.
  • Лаврове листя – 2 шт.
  • Перець чорний горошком – 8-10 шт.
  • Духмяний перець – 5 горошин
  • Сіль – 1 ст. л.
  • Желатин для бульйону – 25 г + 60 мл холодної води
  • Готовий бульйон – 600 мл
  • Часник – 3 зубчики

Для прикраси:

  • Кукурудза, горошок консервовані – по 50-70 г
  • Зерна граната – 50-70 г
  • Листя петрушки
  • Морква відварена (з бульйону)

Як приготувати:

  1. Ніжки помити та відварити. Зняти першу воду та промити під проточною водою. Залити промиті ніжки фільтрованою водою.
  2. У воду додати цілі очищені цибулю та моркву, лаврове листя, перець та сіль. Дати закипіти, потім зменшити вогонь і варити 30-240 хвилин до готовності.
  3. Прибрати з бульйону курку, цибулю та моркву. У гарячий бульйон пропустити через часник.
  4. До желатину додати холодну воду, залишити на 5 хвилин.
  5. Моркву нарізати за смаком.
  6. На дно чашок викласти трохи нарізаної моркви, листя петрушки, зерна граната, кукурудзу та горошок.
  7. У курку прибрати шкірку та розірвати м'ясо на волокна.
  8. Викласти м'ясо, не ущільнюючи, на овочі по чашках. Зверху прикрасити так само, як і дно чашки.
  9. Бульйон процідити. Теплий желатин додати в бульйон і розмішати до однорідності. Дуже повільно розлити бульйон по всіх чашках.
  10. Відправити у холодильник на 2-3 години. За допомогою ножа акуратно опустити вістря, притримуючи біля стінки, запустити в чашку повітря і акуратно дістати холодець на тарілки.

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Ірина Маслова
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