Рецепт холодца в чашке – красивая подача с неожиданным ингредиентом

Холодец в кружке / Фото: Вкусно и полезно
Приготовить холодец – это практически мастерство. Речь идет о прозрачном и выверенном в плане специй блюде.
Обычно его отправляют застывать в огромных емкостях, в них же он и нарезается на порции.
Такой холодец безусловно удивит гостей, он действительно красивый.
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На канале ВКУСНО и ПОЛЕЗНО очень советуют использовать зерна граната, они придадут холодцу необычайный вкус.
Холодец в кружке из куриных ножек
Ингредиенты:
- Куриные ножки – 1 кг
- Вода фильтрованная – 1,5 л
- Лук, морковь – по 1 шт.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец черный горошком – 8-10 шт.
- Душистый перец – 5 горошин
- Соль – 1 ст. л.
- Желатин для бульона – 25 г + 60 мл холодной воды
- Готовый бульон – 600 мл
- Чеснок – 3 зубчика
Для украшения:
- Кукуруза, горошек консервированные – по 50-70 г
- Зерна граната – 50-70 г
- Листья петрушки
- Морковь отварная (из бульона)
Как приготовить:
- Ножки помыть и отварить. Снять первую воду и промыть под проточной водой. Залить промытые ножки фильтрованной водой.
- В воду добавить целые очищенные лук и морковь, лавровый лист, перец и соль. Дать закипеть, затем убавить огонь и варить 30-240 минут до готовности.
- Убрать из бульона курицу, лук и морковь. В горячий бульон пропустить через пресс чеснок.
- К желатину добавить холодную воду, оставить на 5 минут.
- Морковь нарезать по вкусу.
- На дно чашек выложить немного нарезанной моркови, листья петрушки, зерна граната, кукурузу и горошек.
- У курицу убрать кожицу и разорвать мясо на волокна.
- Выложить мясо, не уплотняя, на овощи по чашкам. Сверху украсить так же, как и дно чашки.
- Бульон процедить. Теплый желатин добавить в бульон и размешать до однородности. Очень медленно разлить бульон по всем чашкам.
- Отправить в холодильник на 2-3 часа. Аккуратно опустить острие ножа, придерживая возле стенки, запустить в чашку воздух и аккуратно достать холодец на тарелки.
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