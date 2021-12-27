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Рецепт холодца в чашке – красивая подача с неожиданным ингредиентом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
27 декабря, 16:27
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Это гранатовые зерна. Автор рецепта утверждает, что они придадут холодцу невероятный вкус. Готовится он порционно, поэтому нужно несколько чашек для бульона. Украшается консервированными горошком и кукурузой
Холодец в кружке
Холодец в кружке / Фото: Вкусно и полезно

Приготовить холодец – это практически мастерство. Речь идет о прозрачном и выверенном в плане специй блюде.

Обычно его отправляют застывать в огромных емкостях, в них же он и нарезается на порции.

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Такой холодец безусловно удивит гостей, он действительно красивый.

На канале ВКУСНО и ПОЛЕЗНО очень советуют использовать зерна граната, они придадут холодцу необычайный вкус.

Холодец в кружке из куриных ножек

Ингредиенты:

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  • Куриные ножки – 1 кг
  • Вода фильтрованная – 1,5 л
  • Лук, морковь – по 1 шт.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Перец черный горошком – 8-10 шт.
  • Душистый перец – 5 горошин
  • Соль – 1 ст. л.
  • Желатин для бульона – 25 г + 60 мл холодной воды
  • Готовый бульон – 600 мл
  • Чеснок – 3 зубчика

Для украшения:

  • Кукуруза, горошек консервированные – по 50-70 г
  • Зерна граната – 50-70 г
  • Листья петрушки
  • Морковь отварная (из бульона)

Как приготовить:

  1. Ножки помыть и отварить. Снять первую воду и промыть под проточной водой. Залить промытые ножки фильтрованной водой.
  2. В воду добавить целые очищенные лук и морковь, лавровый лист, перец и соль. Дать закипеть, затем убавить огонь и варить 30-240 минут до готовности.
  3. Убрать из бульона курицу, лук и морковь. В горячий бульон пропустить через пресс чеснок.
  4. К желатину добавить холодную воду, оставить на 5 минут.
  5. Морковь нарезать по вкусу.
  6. На дно чашек выложить немного нарезанной моркови, листья петрушки, зерна граната, кукурузу и горошек.
  7. У курицу убрать кожицу и разорвать мясо на волокна.
  8. Выложить мясо, не уплотняя, на овощи по чашкам. Сверху украсить так же, как и дно чашки.
  9. Бульон процедить. Теплый желатин добавить в бульон и размешать до однородности. Очень медленно разлить бульон по всем чашкам.
  10. Отправить в холодильник на 2-3 часа. Аккуратно опустить острие ножа, придерживая возле стенки, запустить в чашку воздух и аккуратно достать холодец на тарелки.

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Ирина Маслова
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