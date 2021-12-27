Рецепт холодца в чашке – красивая подача с неожиданным ингредиентом

Это гранатовые зерна. Автор рецепта утверждает, что они придадут холодцу невероятный вкус. Готовится он порционно, поэтому нужно несколько чашек для бульона. Украшается консервированными горошком и кукурузой

Холодец в кружке / Фото: Вкусно и полезно

Приготовить холодец – это практически мастерство. Речь идет о прозрачном и выверенном в плане специй блюде.

Обычно его отправляют застывать в огромных емкостях, в них же он и нарезается на порции.

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Такой холодец безусловно удивит гостей, он действительно красивый.

На канале ВКУСНО и ПОЛЕЗНО очень советуют использовать зерна граната, они придадут холодцу необычайный вкус.

Холодец в кружке из куриных ножек

Ингредиенты:

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Куриные ножки – 1 кг

Вода фильтрованная – 1,5 л

Лук, морковь – по 1 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец черный горошком – 8-10 шт.

Душистый перец – 5 горошин

Соль – 1 ст. л.

Желатин для бульона – 25 г + 60 мл холодной воды

Готовый бульон – 600 мл

Чеснок – 3 зубчика

Для украшения:

Кукуруза, горошек консервированные – по 50-70 г

Зерна граната – 50-70 г

Листья петрушки

Морковь отварная (из бульона)

Как приготовить: