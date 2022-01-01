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Коли гості на порозі – рецепт простих сирних кульок з беконом та фундуком

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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1 січня, 17:01
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Зрозуміло, що горіхи можуть бути будь-якими. Вдома точно буде жменя волоських. Кульки формуються з твердого сиру та вершкового
Сирні кульки з беконом та фундуком
Сирні кульки з беконом та фундуком / Фото: instagram.com/kolomoka

Під час низки свят на гостей слід очікувати навіть без особливого запрошення. Тому швидкі та смачні закуски мають бути під рукою.

Звісно, після новорічної ночі буде, що поставити на стіл. Але ця закуска не лишить байдужими нікого.

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Готується з підручних продуктів – двох видів сиру, бекону та горіхів.

У фудблогерки kolomoka в рецепті є фундук, його можна замінити волоськими горіхами.

Сирні кульки з беконом та фундуком

Інгредієнти:

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  • Вершковий сир – 220 г
  • Твердий сир – 150 г
  • Сиркопчений бекон – 200 г
  • Фундук – 100 г

Як приготувати: ⠀

  1. Фундук підсушити на сковороді та очистити від лушпиння. Остудити і подрібнити у блендері.
  2. Смужки бекону розкласти на пергаменті та обсмажити у духовці за температури 180-200 градусів 7-10 хвилин. Викласти бекон на паперові рушники, остудити та подрібнити у блендері.
  3. Сир натерти на дрібній тертці.
  4. Для обсипки з'єднати подрібнений фундук (60 г) з 1/3 подрібненого бекону.
  5. Решту перемішати в окремій чаші. Сформувати кульки та обваляти в обсипці.
  6. Охолодити та подавати.

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Ірина Маслова
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