Новорічний торт за 25 хвилин – без духовки, згущеного молока та борошна

Для його основи потрібне пісочне печиво, арахіс і масло. Для крему – вершковий сир, вершки та банан. Прикрашається торт шоколадною глазур'ю

Новорічний торт з бананом та шоколадом / Фото: Здорово и быстро

Будь-який святковий стіл не вважається завершеним, якщо на ньому не буде десерту. Тим паче коли йдеться про новорічні солодощі.

Кожен вибирає їх під себе. Хтось любить щось незвичайне, а для когось важливо, коли смачно, але просто.

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Цей торт можна приготувати за 25 хвилин максимум і потім потримати його кілька годин у холодильнику.

У десерту від каналу Здорово та швидкодва шоколадні прошарки всередині. Якщо не хочеться, щоби було надто солодко, шоколадом можна прикрасити лише верх торта.

Новорічний торт з бананом та шоколадом

Інгредієнти:

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200 г шоколадного печива;

по 100 г арахісу, вершкового масла;

дрібка солі.

Для начинки:

1 банан;

150 г шоколаду;

300 г вершкового сиру;

100 г цукрової пудри;

300 мл вершків 33%;

білий шоколад для прикраси.

Як приготувати: