Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 🎄 Готуємося до Нового року 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка

Святкова страва

Сезонна запіканка

Піст до Різдва

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Новорічний торт за 25 хвилин – без духовки, згущеного молока та борошна

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
27 грудня, 10:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для його основи потрібне пісочне печиво, арахіс і масло. Для крему – вершковий сир, вершки та банан. Прикрашається торт шоколадною глазур'ю
Новорічний торт з бананом та шоколадом
Новорічний торт з бананом та шоколадом / Фото: Здорово и быстро

Будь-який святковий стіл не вважається завершеним, якщо на ньому не буде десерту. Тим паче коли йдеться про новорічні солодощі.

Кожен вибирає їх під себе. Хтось любить щось незвичайне, а для когось важливо, коли смачно, але просто.

Реклама

Цей торт можна приготувати за 25 хвилин максимум і потім потримати його кілька годин у холодильнику.

У десерту від каналу Здорово та швидкодва шоколадні прошарки всередині. Якщо не хочеться, щоби було надто солодко, шоколадом можна прикрасити лише верх торта.

Новорічний торт з бананом та шоколадом

Інгредієнти:

Реклама
  • 200 г шоколадного печива;
  • по 100 г арахісу, вершкового масла;
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • 1 банан;
  • 150 г шоколаду;
  • 300 г вершкового сиру;
  • 100 г цукрової пудри;
  • 300 мл вершків 33%;
  • білий шоколад для прикраси.

Як приготувати:

  1. Арахіс на сухій сковороді разом з дрібкою солі злегка обсмажити. Подрібнити у блендері. Печиво подрібнити на крихту, з'єднати з горіхами.
  2. Вершкове масло розтопити і з'єднати з печивом, перемішати. Утрамбувати шар з печива по дну та бортам у застеленій пергаментом формі для випічки.
  3. За допомогою міксера у вершки (200 мл) кімнатної температури ввести цукрову пудру, ретельно збити. Збити міксером вершковий сир та з'єднати з вершками. Банан очистити та нарізати кільцями.
  4. Частину крему викласти на основу, потім викласти шар з бананів. Зверху – знову крем.
  5. Темний шоколад з'єднати зі 100 мл вершків і розтопити на водяній бані. Розподілити ложкою по крему. Прикрасити тертим білим шоколадом.
  6. Прибрати у холодильник на кілька годин.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
💰💰💰
Ми знайшли піцу за 10 000 грн
Чесний відгук
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Будете використовувати ананас у новорічних стравах?
Святкові салати

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти