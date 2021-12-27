Новорічний торт за 25 хвилин – без духовки, згущеного молока та борошна

Будь-який святковий стіл не вважається завершеним, якщо на ньому не буде десерту. Тим паче коли йдеться про новорічні солодощі.
Кожен вибирає їх під себе. Хтось любить щось незвичайне, а для когось важливо, коли смачно, але просто.
Цей торт можна приготувати за 25 хвилин максимум і потім потримати його кілька годин у холодильнику.
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У десерту від каналу Здорово та швидкодва шоколадні прошарки всередині. Якщо не хочеться, щоби було надто солодко, шоколадом можна прикрасити лише верх торта.
Новорічний торт з бананом та шоколадом
Інгредієнти:
- 200 г шоколадного печива;
- по 100 г арахісу, вершкового масла;
- дрібка солі.
Для начинки:
- 1 банан;
- 150 г шоколаду;
- 300 г вершкового сиру;
- 100 г цукрової пудри;
- 300 мл вершків 33%;
- білий шоколад для прикраси.
Як приготувати:
- Арахіс на сухій сковороді разом з дрібкою солі злегка обсмажити. Подрібнити у блендері. Печиво подрібнити на крихту, з'єднати з горіхами.
- Вершкове масло розтопити і з'єднати з печивом, перемішати. Утрамбувати шар з печива по дну та бортам у застеленій пергаментом формі для випічки.
- За допомогою міксера у вершки (200 мл) кімнатної температури ввести цукрову пудру, ретельно збити. Збити міксером вершковий сир та з'єднати з вершками. Банан очистити та нарізати кільцями.
- Частину крему викласти на основу, потім викласти шар з бананів. Зверху – знову крем.
- Темний шоколад з'єднати зі 100 мл вершків і розтопити на водяній бані. Розподілити ложкою по крему. Прикрасити тертим білим шоколадом.
- Прибрати у холодильник на кілька годин.
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