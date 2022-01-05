Пісне печиво з горіхами – воно прикрасить стіл на Святвечір

Пісне печиво з горіхами / Фото: instagram.com/postnaya_kyhnya/
Це чудове печиво, щоб урізноманітнити стіл на Святий вечір. Звісно, все почнеться зі святкової куті , а от завершити вечерю можна цією красивою випічкою.
Кількість цукру можна регулювати, скоротивши його за рахунок присутності меду.
Рецепт взято зі сторінки postnaya_kyhnya.
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Пісне печиво з горіхами
Інгредієнти:
- 4 склянки борошна;
- 1 склянка води;
- 100 мл соняшникової олії;
- дрібка солі;
- 1 ч. л. гашеної соди;
- 4 ст. л. цукру.
Для начинки:
- 1 ст. л. кориці меленої;
- 100 г волоських горіхів.
Як приготувати:
- Борошно просіяти, додати олію, добре перемішати. Додати соду, сіль, цукор, знову перемішати. Влити воду та замісити тісто.
- Горіхи подрібнити, змішати з корицею.
- Розкочати тісто в пласт завтовшки 2-3 мм, трохи змастити олією, посипати сумішшю горіхів з корицею, згорнути в тугий рулет і нарізати на шматочки.
- Випікати 15-20 хвилин за 180 градусів.
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