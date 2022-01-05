Пісне печиво з горіхами – воно прикрасить стіл на Святвечір

В оригінальному рецепті – волоські горіхи, до них можна додати будь-які інші. Колір та аромат печиву забезпечить кориця. Формується випічка у вигляді рулету та випікається, нарізаною на порції

Пісне печиво з горіхами / Фото: instagram.com/postnaya_kyhnya/

Це чудове печиво, щоб урізноманітнити стіл на Святий вечір. Звісно, все почнеться зі святкової куті , а от завершити вечерю можна цією красивою випічкою.

Кількість цукру можна регулювати, скоротивши його за рахунок присутності меду.

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Рецепт взято зі сторінки postnaya_kyhnya.

Пісне печиво з горіхами

Інгредієнти:

4 склянки борошна;

1 склянка води;

100 мл соняшникової олії;

дрібка солі;

1 ч. л. гашеної соди;

4 ст. л. цукру.

Для начинки:

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1 ст. л. кориці меленої;

100 г волоських горіхів.

Як приготувати: