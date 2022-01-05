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Пісне печиво з горіхами – воно прикрасить стіл на Святвечір

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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5 січня, 17:21
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В оригінальному рецепті – волоські горіхи, до них можна додати будь-які інші. Колір та аромат печиву забезпечить кориця. Формується випічка у вигляді рулету та випікається, нарізаною на порції
Пісне печиво з горіхами
Пісне печиво з горіхами / Фото: instagram.com/postnaya_kyhnya/

Це чудове печиво, щоб урізноманітнити стіл на Святий вечір. Звісно, все почнеться зі святкової куті , а от завершити вечерю можна цією красивою випічкою.

Кількість цукру можна регулювати, скоротивши його за рахунок присутності меду.

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Рецепт взято зі сторінки postnaya_kyhnya.

Пісне печиво з горіхами

Інгредієнти:

  • 4 склянки борошна;
  • 1 склянка води;
  • 100 мл соняшникової олії;
  • дрібка солі;
  • 1 ч. л. гашеної соди;
  • 4 ст. л. цукру.

Для начинки:

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  • 1 ст. л. кориці меленої;
  • 100 г волоських горіхів.

Як приготувати:

  1. Борошно просіяти, додати олію, добре перемішати. Додати соду, сіль, цукор, знову перемішати. Влити воду та замісити тісто.
  2. Горіхи подрібнити, змішати з корицею.
  3. Розкочати тісто в пласт завтовшки 2-3 мм, трохи змастити олією, посипати сумішшю горіхів з корицею, згорнути в тугий рулет і нарізати на шматочки.
  4. Випікати 15-20 хвилин за 180 градусів.

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Ірина Маслова
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