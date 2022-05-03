Рецепт недорогої та ситної вечері – натріть картоплю і додайте трохи овочів

Що приготувати швидко та недорого – це питання виникає, коли справа доходить до вечері. Відповідаємо. Приготуйте курині ніжки в цибулевому соусі, смачно та порівняно бюджетно.
З картопляною запіканкою ви догодите всім, мало знайдеться тих, хто відмовиться від соковитої картоплі під шапкою з обсмаженої цибулі, болгарського перцю та сирною скоринкою.
Важливо добре промити картоплю після того, як ви її натрете. Так ви можете позбутися зайвого крохмалю.
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Рецепт з каналу hausgemachterezepte.
Картопляна запіканка
Інгредієнти:
- 500 г картоплі;
- велика цибулина;
- болгарський перець;
- 2 яйця;
- твердий сир;
- сіль, перець, спеції.
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Як приготувати:
- Картоплю почистити та натерти на великій тертці. Добре промити у воді. Злити та віджати воду.
- Цибулю і перець нарізати, обсмажити на олії п'ять-сім хвилин.
- До картоплі додати два яйця, спеції та перемішати. Викласти у змащену олією форму.
- Зверху викласти обсмажені овочі та тертий сир.
- Запікати 45-50 хвилин за 190 градусів.
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