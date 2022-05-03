Їжа
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚠ Бензинова криза 🔥 РФ горить синім полум'ям ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя
Поиск на segodnya.ua

Страва на багатті

Корисний сніданок

Глазур для паски

Соковита курка

Десерт королеви

Як варити гречку
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт недорогої та ситної вечері – натріть картоплю і додайте трохи овочів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 травня, 17:10
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
А саме обсмажену цибулю та болгарський перець. Терту картоплю потрібно обов'язково промити до прозорої води та віджати рідину
Картопляна запіканка - рецепт бюджетної вечері
Картопляна запіканка - рецепт бюджетної вечері / Фото: Depositphotos

Що приготувати швидко та недорого – це питання виникає, коли справа доходить до вечері. Відповідаємо. Приготуйте курині ніжки в цибулевому соусі, смачно та порівняно бюджетно.

З картопляною запіканкою ви догодите всім, мало знайдеться тих, хто відмовиться від соковитої картоплі під шапкою з обсмаженої цибулі, болгарського перцю та сирною скоринкою.

Реклама

Важливо добре промити картоплю після того, як ви її натрете. Так ви можете позбутися зайвого крохмалю.

Рецепт з каналу hausgemachterezepte.

Картопляна запіканка

Картопляна запіканка на вечерю
Картопляна запіканка на вечерю / Фото: depositphotos.com

Реклама

Інгредієнти:

  • 500 г картоплі;
  • велика цибулина;
  • болгарський перець;
  • 2 яйця;
  • твердий сир;
  • сіль, перець, спеції.

Рецепт гуцульських книдлів для ситної вечері читайте тут.

Як приготувати:

Реклама
  1. Картоплю почистити та натерти на великій тертці. Добре промити у воді. Злити та віджати воду.
  2. Цибулю і перець нарізати, обсмажити на олії п'ять-сім хвилин.
  3. До картоплі додати два яйця, спеції та перемішати. Викласти у змащену олією форму.
  4. Зверху викласти обсмажені овочі та тертий сир.
  5. Запікати 45-50 хвилин за 190 градусів.

На вечерю буде не менш доречним суп із цвітної капусти. Рецепт читайте тут.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Будь в тренді
Топ-рецепт у TikTok
Готувати
Контроль якості
Як перевірити мед?
Дізнатися
Лайфхак тижня
Як варити каву без турки
Хакнути
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Секрети свіжості
Як зберігати кавові зерна?
Дізнатися

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти