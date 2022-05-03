Рецепт недорогої та ситної вечері – натріть картоплю і додайте трохи овочів

А саме обсмажену цибулю та болгарський перець. Терту картоплю потрібно обов'язково промити до прозорої води та віджати рідину

Картопляна запіканка - рецепт бюджетної вечері / Фото: Depositphotos

Що приготувати швидко та недорого – це питання виникає, коли справа доходить до вечері. Відповідаємо. Приготуйте курині ніжки в цибулевому соусі, смачно та порівняно бюджетно.

З картопляною запіканкою ви догодите всім, мало знайдеться тих, хто відмовиться від соковитої картоплі під шапкою з обсмаженої цибулі, болгарського перцю та сирною скоринкою.

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Важливо добре промити картоплю після того, як ви її натрете. Так ви можете позбутися зайвого крохмалю.

Рецепт з каналу hausgemachterezepte.

Картопляна запіканка

Картопляна запіканка на вечерю / Фото: depositphotos.com

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Інгредієнти:

500 г картоплі;

велика цибулина;

болгарський перець;

2 яйця;

твердий сир;

сіль, перець, спеції.

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Як приготувати:

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Картоплю почистити та натерти на великій тертці. Добре промити у воді. Злити та віджати воду. Цибулю і перець нарізати, обсмажити на олії п'ять-сім хвилин. До картоплі додати два яйця, спеції та перемішати. Викласти у змащену олією форму. Зверху викласти обсмажені овочі та тертий сир. Запікати 45-50 хвилин за 190 градусів.

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