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Шпикачки утопенці – за що їх люблять чехи і чому їх треба приготувати любителям пива

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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11 січня, 11:20
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Тому що вони, на думку чехів, є найкращим, що може бути під пиво. Важливо вибрати хороші шпички, із салом. Саме із салом, а не жиром
Мариновані шпикачки утопенці
Мариновані шпикачки утопенці / Фото: instagram.com/prague397

Продовжуємо знайомитися зі світом сосисок-сардельок-шпикачків. Ми розповідали, як приготувати практично легендарні німецькі карівурст, тепер ці мариновані утопленці з Чехії.

Утопенцями вони називаються, бо "тонуть" у пряному маринаді, при цьому начинені солоними огірками, цибулею, гострим перцем та часником.

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За бажанням, перед тим, як відправити шпикачки до банки, їх можна обмазати гірчицею.

Що довше вони маринуватимуться, то стануть смачнішими. Шість днів цього процесу – мінімум. Адже утопенці можуть пробути в соусі до кількох тижнів.

І так, якщо не любите пиво, а утопенці – прекрасна під нього закуска, – то спробуйте їх разом з картопляним пюре.

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Авторка рецепта – prague397 – радить брати банку із широким горлом, так буде зручніше.

Утопенці

Інгредієнти:

  • Шпикачки – 800 г
  • Огірки мариновані – 3 шт.
  • Перець гострий – 1 шт.
  • Часник – 1 голівка
  • Цибуля – 3 шт.

Для маринаду:

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  • Оцет білий винний – 150 г
  • Вода – 500 г
  • Олія, сіль – по 2 ст. л.
  • Цукор – 1 ст. л.
  • Лаврове листя – 2 шт.
  • Перець духмяний – 2-3 шт.
  • Гвоздика – 1 шт.
  • Перець горошком – 15 шт.

Як приготувати:

  1. Цибулю (1 шт.), огірки, перець (половину) та чотири зубчики часнику подрібнити. Шпикачки розрізати вздовж і викласти начинку та помістити в банку. Перекладаючи їх цибулею, часником і огірками, що залишилися.
  2. Поєднати всі інгредієнти для маринаду і добре підігріти на вогні. Важливо не доводити до кипіння.
  3. Залити маринадом утопенці та відправити на нижню полицю холодильника.

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