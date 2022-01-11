Шпикачки утопенці – за що їх люблять чехи і чому їх треба приготувати любителям пива

Тому що вони, на думку чехів, є найкращим, що може бути під пиво. Важливо вибрати хороші шпички, із салом. Саме із салом, а не жиром

Мариновані шпикачки утопенці / Фото: instagram.com/prague397

Продовжуємо знайомитися зі світом сосисок-сардельок-шпикачків. Ми розповідали, як приготувати практично легендарні німецькі карівурст, тепер ці мариновані утопленці з Чехії.

Утопенцями вони називаються, бо "тонуть" у пряному маринаді, при цьому начинені солоними огірками, цибулею, гострим перцем та часником.

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За бажанням, перед тим, як відправити шпикачки до банки, їх можна обмазати гірчицею.

Що довше вони маринуватимуться, то стануть смачнішими. Шість днів цього процесу – мінімум. Адже утопенці можуть пробути в соусі до кількох тижнів.

І так, якщо не любите пиво, а утопенці – прекрасна під нього закуска, – то спробуйте їх разом з картопляним пюре.

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Авторка рецепта – prague397 – радить брати банку із широким горлом, так буде зручніше.

Утопенці

Інгредієнти:

Шпикачки – 800 г

Огірки мариновані – 3 шт.

Перець гострий – 1 шт.

Часник – 1 голівка

Цибуля – 3 шт.

Для маринаду:

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Оцет білий винний – 150 г

Вода – 500 г

Олія, сіль – по 2 ст. л.

Цукор – 1 ст. л.

Лаврове листя – 2 шт.

Перець духмяний – 2-3 шт.

Гвоздика – 1 шт.

Перець горошком – 15 шт.

Як приготувати: