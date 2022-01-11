Шпикачки утопенці – за що їх люблять чехи і чому їх треба приготувати любителям пива

Продовжуємо знайомитися зі світом сосисок-сардельок-шпикачків. Ми розповідали, як приготувати практично легендарні німецькі карівурст, тепер ці мариновані утопленці з Чехії.
Утопенцями вони називаються, бо "тонуть" у пряному маринаді, при цьому начинені солоними огірками, цибулею, гострим перцем та часником.
За бажанням, перед тим, як відправити шпикачки до банки, їх можна обмазати гірчицею.
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Що довше вони маринуватимуться, то стануть смачнішими. Шість днів цього процесу – мінімум. Адже утопенці можуть пробути в соусі до кількох тижнів.
І так, якщо не любите пиво, а утопенці – прекрасна під нього закуска, – то спробуйте їх разом з картопляним пюре.
Авторка рецепта – prague397 – радить брати банку із широким горлом, так буде зручніше.
Утопенці
Інгредієнти:
- Шпикачки – 800 г
- Огірки мариновані – 3 шт.
- Перець гострий – 1 шт.
- Часник – 1 голівка
- Цибуля – 3 шт.
Для маринаду:
- Оцет білий винний – 150 г
- Вода – 500 г
- Олія, сіль – по 2 ст. л.
- Цукор – 1 ст. л.
- Лаврове листя – 2 шт.
- Перець духмяний – 2-3 шт.
- Гвоздика – 1 шт.
- Перець горошком – 15 шт.
Як приготувати:
- Цибулю (1 шт.), огірки, перець (половину) та чотири зубчики часнику подрібнити. Шпикачки розрізати вздовж і викласти начинку та помістити в банку. Перекладаючи їх цибулею, часником і огірками, що залишилися.
- Поєднати всі інгредієнти для маринаду і добре підігріти на вогні. Важливо не доводити до кипіння.
- Залити маринадом утопенці та відправити на нижню полицю холодильника.
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