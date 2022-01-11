Шпикачки утопенцы – за что их любят чехи и почему их надо приготовить любителям пива

Продолжаем знакомится с миром сосисок-сарделек-шпикачков. Мы рассказывали, как приготовить практически легендарные немецкие карривурст, теперь вот эти маринованные утопенцы из Чехии.
Утопенцами (утопленниками) они называются, потому что "тонут" в пряном маринаде, при этом начиненные солеными огурцами, луком, острым перцем и чесноком.
По желанию, перед тем, как отправить шпикачки в банку, их можно обмазать горчицей.
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Чем дольше они будут мариноваться, тем станут вкуснее. Шесть дней этого процесса – минимум. Ведь утопенцы могут пробыть в соусе до нескольких недель.
И да, если не любите пиво, а утопенцы – отличная под него закуска, – то попробуйте их вместе с картофельным пюре.
Автор рецепта – prague397 – советует брать банку с широким горлом, так будет удобней.
Утопенцы
Ингредиенты:
- Шпикачки – 800 г
- Огурцы маринованные – 3 шт.
- Перец острый – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Лук – 3 шт.
Для маринада:
- Уксус белый винный – 150 г
- Вода – 500 г
- Масло растительное, соль – по 2 ст. л.
- Сахар – 1 ст. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Перец душистый – 2-3 шт.
- Гвоздика – 1 шт.
- Перец горошком – 15 шт.
Как приготовить:
- Лук (1 шт.), огурцы, перец (половину) и четыре зубчика чеснока измельчить. Шпикачки разрезать вдоль и выложить начинку и поместить в банку. Перекладывая их оставшимися луком, чесноком и огурцами.
- Соединить все ингредиенты для маринада и хорошо подогреть на огне. Важно не доводить до кипения.
- Залить маринадом утопенцы и отправить на нижнюю полку холодильника.
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