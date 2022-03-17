Солоне сало – смачний перекус за 5 хвилин

У нинішніх умовах рецепти смачних та швидких страв стають особливо актуальними. Цього разу ми розповімо, як приготувати солоне сало за 5 хвилин. Рекомендуємо доповнити страву пишними пампушками, які готуються на воді.
Цей рецепт солоного сала дуже простий, але ви будете здивовані, якою смачною виходить страва.
Інгредієнти:
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- сало;
- сіль;
- перець горошком;
- часник.
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Як приготувати:
- Беремо сало і розрізаємо на великі кубики, не дорізаючи до кінця, щоби наше сало трималося на шкурі.
- Щедро натираємо сало сіллю, не забуваючи про краї та шкіру.
- Перець давимо у ступці. Таким чином, виходить зовсім інший смак, ніж від меленого перцю. Додаємо його до сала, не шкодуючи. Проте покладайтеся на власні смакові уподобання.
- Часник подрібнюємо, але не передавлюємо, і натираємо все сало, крім шкіри.
- Упаковуємо в целофановий пакет або харчову плівку, за кімнатної температури тримаємо його протягом 12 годин.
- Переміщуємо сало в холодильник на 3-4 дні. Ось і все, солоне сало готове!
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