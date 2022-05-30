Суп з фрикадельками на вечерю – трохи видозмінимо його плавленим сиром

Сир дасть приємну текстуру та вершковий аромат. Не забудьте додати до фаршу трохи улюблених спецій

Суп з фрикадельками на вечерю

У списку затишних домашніх супів обов'язково є та буде суп з фрикадельками. Про ще один такий, геркулесовий, ми вже писали.

Поки закипатиме вода, ви сформуєте фрикадельки потрібного вам розміру. Тертий плавлений сир додається разом з пасериуванням наприкінці приготування.

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Рецепт зі сторінки lyubimyj_vasilek.

Суп з фрикадельками

Суп з фрикадельками

Інгредієнти на 2,5 літри:

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фарш – 400 г;

борошно або манка;

яйце;

картопля – 4 шт.;

морква, цибуля – по 1 шт.;

плавлений сир;

сіль, перець, кріп.

Як приготувати:

До фаршу додати яйце, трохи борошна або манки, сіль та перець, сформувати фрикадельки. Відварити в каструлі для супу 15 хвилин. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти і обсмажити до м'якості. Картоплю нарізати, додати до фрикадельок. Варити майже до готовності картоплі. Додати пасеровані овочі й тертий плавлений сир. Довести до смаку сіллю та перцем. Варити до готовності картоплі подавати із зеленню.

І ще один рецепт рекомендуємо спробувати до вечері – наваристого супу "Ненажера".