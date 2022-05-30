Їжа
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні ❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли ⚠ Бензинова криза

Торт без випікання

Вечеря за 15 хвилин

Смак дитинства

Чай-лате

Лимонний крем

Фаршируємо багет
СЬОГОДНІ Їжа

Суп з фрикадельками на вечерю – трохи видозмінимо його плавленим сиром

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 травня, 17:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сир дасть приємну текстуру та вершковий аромат. Не забудьте додати до фаршу трохи улюблених спецій
Суп з фрикадельками на вечерю
Суп з фрикадельками на вечерю

У списку затишних домашніх супів обов'язково є та буде суп з фрикадельками. Про ще один такий, геркулесовий, ми вже писали.

Поки закипатиме вода, ви сформуєте фрикадельки потрібного вам розміру. Тертий плавлений сир додається разом з пасериуванням наприкінці приготування.

Реклама

Рецепт зі сторінки lyubimyj_vasilek.

Суп з фрикадельками

Суп з фрикадельками
Суп з фрикадельками

Інгредієнти на 2,5 літри:

Реклама
  • фарш – 400 г;
  • борошно або манка;
  • яйце;
  • картопля – 4 шт.;
  • морква, цибуля – по 1 шт.;
  • плавлений сир;
  • сіль, перець, кріп.

Як приготувати:

  1. До фаршу додати яйце, трохи борошна або манки, сіль та перець, сформувати фрикадельки. Відварити в каструлі для супу 15 хвилин.
  2. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти і обсмажити до м'якості.
  3. Картоплю нарізати, додати до фрикадельок. Варити майже до готовності картоплі. Додати пасеровані овочі й тертий плавлений сир.
  4. Довести до смаку сіллю та перцем. Варити до готовності картоплі подавати із зеленню.

І ще один рецепт рекомендуємо спробувати до вечері – наваристого супу "Ненажера".

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Підтримуй водний баланс
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Відкриваємо сезон квасу
Готувати вдома
Добірка страв
Що приготувати зі скумбрією
Рецепти
Лайфхак тижня
Домашній сир косичка
Хакнути
Любиш українську кухню?
Готувати
Кулінарна швидка допомога
Чим замінити каву у раціоні?
Дізнатися
Контроль якості
Як перевірити дріжджі?
Хакнути
Секрети свіжості
Як зберігати лимони?
Дізнатися
Тримай себе у формі
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти