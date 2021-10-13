3 рецепта грибной икры из маслят, опят и белых

Если вы уже успешно завершили заготовки из грибов на зиму, а вдохновение еще осталось, можно заняться паштетом или икрой. Готовится она не долго и это только один плюс из многих. К любым лесным грибам, которые вы возьмете за основу, можно добавить шампиньоны. Они нейтрального вкуса и не смогут затмить аромат опят, маслят или белых. Чтобы получить от грибов максимум, в процессе приготовления их советуют измельчать в мясорубке, а не в блендере.
Грибная икра из белых грибов и шампиньонов
Ингредиенты:
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- Белые грибы, шампиньоны – по 1 кг
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 3 шт.
- Растительное масло – 150 мл
- Уксус – 2 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец горошком – 5 шт.
Как приготовить:
- Белые грибы помыть и отварить в течение 30 минут. Шампиньоны – 10 минут. Дать стечь воде.
- Лук нарезать мелко, морковь натереть.
- На сковороду вылить половину растительного масла и обжарить лук с морковью. Измельчить овощи и грибы в блендере. Добавить соль, перец.
- Переложить в кастрюлю с толстым дном, влить растительное масло, добавить лавровый лист и перец горошком, тушить под крышкой на среднем огне 50 минут. В конце добавить уксус и перемешать.
- Разложить по стерилизованным банкам, закатать. Убрать в теплое место.
Грибная икра из опят
Ингредиенты:
- Опята – 2 кг
- Лук, морковь – по 400 г
- Чеснок – 5 зуб.
- Уксус 9% – 3 ст. л.
- Растительное масло – 100 мл
- Тимьян – 1 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- Грибы очистить, промыть, варить в течение 10 минут после закипания.
- Лук порезать, морковь потереть на крупной терке. Обжарить на половине масла, соединить с грибами и жарить 15 минут.
- Измельчить все мясорубке или в блендере.
- В кастрюлю с толстым дном влить масло и тушить икру 30 минут. За несколько минут до готовности добавить специи и уксус.
- Разложить в стерилизованные банки.
Грибная икра из маслят
Ингредиенты:
- Маслята – 2 кг
- Лук, морковь – по 3 шт.
- Соль, перец, зелень – по вкусу
Как приготовить:
- Грибы вымыть, снять пленку со шляпок. Отварить в подсоленной воде 40 минут. Пропустить через мясорубку.
- Лук нарезать мелко, морковь натереть и обжарить на растительном масле. Добавить грибы, измельченную зелень и специи.
- Тушить на медленном огне, помешивая, 25 минут. Разложить по стерилизованным банкам.