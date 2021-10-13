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3 рецепта грибной икры из маслят, опят и белых

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
13 октября, 15:41
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Недостаточное количество лесных грибов можно дополнить шампиньонами. Лучшие дополнительные ингредиенты для икры или паштета из грибов – чеснок и тимьян
Рецепты грибной икры
Рецепты грибной икры / Фото: instagram.com/tvoykulinar/

Если вы уже успешно завершили заготовки из грибов на зиму, а вдохновение еще осталось, можно заняться паштетом или икрой. Готовится она не долго и это только один плюс из многих. К любым лесным грибам, которые вы возьмете за основу, можно добавить шампиньоны. Они нейтрального вкуса и не смогут затмить аромат опят, маслят или белых. Чтобы получить от грибов максимум, в процессе приготовления их советуют измельчать в мясорубке, а не в блендере.

Грибная икра из белых грибов и шампиньонов

Грибная икра из белых грибов и шампиньонов
Грибная икра из белых грибов и шампиньонов / Фото: instagram.com/marina_4626/

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Ингредиенты:

  • Белые грибы, шампиньоны – по 1 кг
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 3 шт.
  • Растительное масло – 150 мл
  • Уксус – 2 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 3 шт.
  • Перец горошком – 5 шт.

Как приготовить:

  1. Белые грибы помыть и отварить в течение 30 минут. Шампиньоны – 10 минут. Дать стечь воде.
  2. Лук нарезать мелко, морковь натереть.
  3. На сковороду вылить половину растительного масла и обжарить лук с морковью. Измельчить овощи и грибы в блендере. Добавить соль, перец.
  4. Переложить в кастрюлю с толстым дном, влить растительное масло, добавить лавровый лист и перец горошком, тушить под крышкой на среднем огне 50 минут. В конце добавить уксус и перемешать.
  5. Разложить по стерилизованным банкам, закатать. Убрать в теплое место.

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Грибная икра из опят

Грибная икра из опят
Грибная икра из опят / Фото: instagram.com/svetlana732325/

Ингредиенты:

  • Опята – 2 кг
  • Лук, морковь – по 400 г
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Уксус 9% – 3 ст. л.
  • Растительное масло – 100 мл
  • Тимьян – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

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  1. Грибы очистить, промыть, варить в течение 10 минут после закипания.
  2. Лук порезать, морковь потереть на крупной терке. Обжарить на половине масла, соединить с грибами и жарить 15 минут.
  3. Измельчить все мясорубке или в блендере.
  4. В кастрюлю с толстым дном влить масло и тушить икру 30 минут. За несколько минут до готовности добавить специи и уксус.
  5. Разложить в стерилизованные банки.

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Грибная икра из маслят

Грибная икра из маслят
Грибная икра из маслят / Фото: іnstagram.com/idf27/

Ингредиенты:

  • Маслята – 2 кг
  • Лук, морковь – по 3 шт.
  • Соль, перец, зелень – по вкусу

Как приготовить:

  1. Грибы вымыть, снять пленку со шляпок. Отварить в подсоленной воде 40 минут. Пропустить через мясорубку.
  2. Лук нарезать мелко, морковь натереть и обжарить на растительном масле. Добавить грибы, измельченную зелень и специи.
  3. Тушить на медленном огне, помешивая, 25 минут. Разложить по стерилизованным банкам.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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