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"Ежики" с рисом – когда нужно быстро, вкусно и бюджетно накормить всю семью

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
22 ноября, 18:01
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Фарш для них может быть любым – куриным, свиным или смешанным. Эффектней, если рис будет длиннозернистым. Тефтели запекаются в духовке в томатном соусе
"Ежики" с рисом
"Ежики" с рисом / Фото: instagram.com/gotovit_sofiii

Начнем с того, что разного вида тефтели и фрикадельки есть во многих странах. Это удобное блюдо сразу по нескольким критериям – готовится быстро из простых ингредиентов, вкусное и недорогое.

"Ежики" так называются потому, что в их составе есть длиннозернистый рис. Он похож на иголки ежа. Тефтели могут быть разного размера. Они настолько сытные, что не требуют гарнира.

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Автор рецепта gotovit_sofiii рекомендует не отваривать рис, а сразу смешивать с фаршем и луком.

"Ежики" с рисом

Ингредиенты:

  • Фарш – 400 г
  • Рис – 300 г
  • Лук – 1-2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Сметана, томатная паста – по 2 ст. л.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль, специи

Как приготовить:

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  1. Смешать рис с фаршем и мелко нарезанным луком. Вбить яйцо. Посолить и поперчить. Сформировать "ежиков".
  2. Для соуса измельчить лук и морковь, смешать. Добавить сметану и томатную пасту.
  3. Разбавить смесь кипяченной водой или бульоном, чтобы можно было залить тефтели.
  4. Выложить в форму, полить соусом, накрыть фольгой и запекать 40-50 минут при 180 градусах.
  5. За 10 минут до готовности украсить тертым сыром и вернуть в духовку без фольги. Подавать с зеленью и сметаной.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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