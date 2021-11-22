Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Річниця Євромайдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

"Їжачки" з рисом – коли потрібно швидко, смачно та бюджетно нагодувати всю родину

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
22 листопада, 18:01
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фарш для них може бути будь-яким – курячим, свинячим або змішаним. Ефектніше, якщо рис буде довгозернистим. Тефтелі запікаються у духовці в томатному соусі
"Їжачки" з рисом
"Їжачки" з рисом / Фото: instagram.com/gotovit_sofiii

Почнемо з того, що різного виду тефтелі та фрикадельки є в багатьох країнах. Це зручна страва одразу за декількома критеріями – готується швидко з простих інгредієнтів, смачна та недорога.

"Їжачки" так називаються тому, що в їхньому складі є довгозернистий рис. Він схожий на голки їжака. Тефтелі можуть бути різного розміру. Вони такі ситні, що не вимагають гарніру.

Реклама

Авторка рецепта gotovit_sofiii рекомендує не відварювати рис, а одразу змішувати з фаршем та цибулею.

"Їжачки" з рисом

Інгредієнти:

  • Фарш – 400 г
  • Рис – 300 г
  • Цибуля – 2 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Сметана, томатна паста – по 2 ст. л.
  • Сир твердий – 100 г
  • Яйце – 1 шт.
  • Сіль, спеції

Як приготувати:

Реклама
  1. Змішати рис з фаршем та дрібно нарізаною цибулею. Вбити яйце. Посолити та поперчити. Сформувати "їжачків".
  2. Для соусу подрібнити цибулю та моркву, змішати. Додати сметану та томатну пасту.
  3. Розбавити суміш кип'яченою водою або бульйоном, щоб можна було залити тефтелі.
  4. Викласти у форму, полити соусом, накрити фольгою та запікати 40-50 хвилин за 180 градусів.
  5. За 10 хвилин до готовності прикрасити тертим сиром і повернути в духовку без фольги. Подавати із зеленню та сметаною.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш французьку кухню?
Де кращі круасани у Києві
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Блогери рекомендують
Найкращі ресторани світу
Чи легко справляєтеся з чищенням ківі?
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти