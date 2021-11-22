"Їжачки" з рисом – коли потрібно швидко, смачно та бюджетно нагодувати всю родину

Почнемо з того, що різного виду тефтелі та фрикадельки є в багатьох країнах. Це зручна страва одразу за декількома критеріями – готується швидко з простих інгредієнтів, смачна та недорога.
"Їжачки" так називаються тому, що в їхньому складі є довгозернистий рис. Він схожий на голки їжака. Тефтелі можуть бути різного розміру. Вони такі ситні, що не вимагають гарніру.
Авторка рецепта gotovit_sofiii рекомендує не відварювати рис, а одразу змішувати з фаршем та цибулею.
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"Їжачки" з рисом
Інгредієнти:
- Фарш – 400 г
- Рис – 300 г
- Цибуля – 2 шт.
- Морква – 1 шт.
- Сметана, томатна паста – по 2 ст. л.
- Сир твердий – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Сіль, спеції
Як приготувати:
- Змішати рис з фаршем та дрібно нарізаною цибулею. Вбити яйце. Посолити та поперчити. Сформувати "їжачків".
- Для соусу подрібнити цибулю та моркву, змішати. Додати сметану та томатну пасту.
- Розбавити суміш кип'яченою водою або бульйоном, щоб можна було залити тефтелі.
- Викласти у форму, полити соусом, накрити фольгою та запікати 40-50 хвилин за 180 градусів.
- За 10 хвилин до готовності прикрасити тертим сиром і повернути в духовку без фольги. Подавати із зеленню та сметаною.
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