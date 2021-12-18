Пироги с капустой на День Святого Николая – быстрые рецепты

День Святого Николая – это не только печенье, сладости и приятые подарки, это выпечка – пирожки и пироги – с капустой. Те, что представлены ниже, абсолютно разные.
Один готовится быстро – тесто заливается на капустную начинку. Второй – чуть дольше, перед формовкой тесто должно постоять в холодильнике.
Для быстрого пирога от radzevich_sveta нужно редкое тесто, а автор рецепта капустного пирога с яйцами – natalimaracheva – предлагает сделать не один, а пять маленьких.
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Пирог с капустой и яйцами
Ингредиенты для теста:
- 300 г муки;
- 100 г сливочного масла;
- 140 г кефира или сметаны;
- 1 шт. яйцо;
- 10 г сахара;
- 5 г разрыхлителя;
- щепотка соли.
Начинка:
- 400 г капусты;
- 2 шт. вареных яйца;
- соль, перец – по вкусу.
Дополнительно:
- кунжут для посыпки;
- яйцо для смазывания.
Как приготовить:
- Для начинки лук нарезать мелким кубиком, обжарить до прозрачности, добавить нашинкованную капусту, посолить, поперчить, тушить до готовности.
- Смешать с измельченными яйцами. Начинку остудить.
- В миске соединить яйцо, сахар, соль, кефир, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем. Добавить размягченное масло, перетереть в крошку.
- Влить в кефирную смесь, быстро замесить тесто. Тесто накрыть и убрать в холодильник на 1 час.
- Разделить на части, накрыть пленкой дать постоять.
- Стол припылить мукой, раскатать заготовки толщиной 3 мм. Сформировать пироги, сделав надрезы сверху.
- Положить на противень, застеленный бумагой для выпечки, смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом.
- Выпекать при 190 градусах 20-30 минут до зарумянивания.
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Пирог с капустой на жидком тесте
Ингредиенты:
- 350-400 г свежей капусты;
- 6 ст. л. муки;
- 3 яйца;
- по 5 ст. л. сметаны, майонеза;
- 60 г сливочного масла;
- пакетик разрыхлителя;
- 1 ч. л. соли.
Как приготовить:
- Нашинковать капусту, помять руками.
- Смешать муку, яйца, сметану, майонез, разрыхлитель, соль.
- Смазать форму для выпекания маслом и немного сверху посыпать мукой. Выложить капусту.
- Нарезать сливочное масло кубиками и распределить сверху капусты. Залить тесто, чтобы оно покрыло капусту.
- Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут до появления золотистой корочки.