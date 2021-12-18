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Пироги с капустой на День Святого Николая – быстрые рецепты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
18 декабря, 18:40
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В таких пирогах особое внимание стоит уделить капусте. Она должна быть тонко нашинкована, чтобы начинка получилось максимально мягкой
Капустные пироги на День Святого Николая
Капустные пироги на День Святого Николая / Фото: Коллаж: Сегодня

День Святого Николая – это не только печенье, сладости и приятые подарки, это выпечка – пирожки и пироги – с капустой. Те, что представлены ниже, абсолютно разные.

Один готовится быстро – тесто заливается на капустную начинку. Второй – чуть дольше, перед формовкой тесто должно постоять в холодильнике.

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Для быстрого пирога от radzevich_sveta нужно редкое тесто, а автор рецепта капустного пирога с яйцами – natalimaracheva – предлагает сделать не один, а пять маленьких.

Пирог с капустой и яйцами

Пирог с капустой и яйцами
Пирог с капустой и яйцами / Фото: instagram.com/natalimaracheva

Ингредиенты для теста:

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  • 300 г муки;
  • 100 г сливочного масла;
  • 140 г кефира или сметаны;
  • 1 шт. яйцо;
  • 10 г сахара;
  • 5 г разрыхлителя;
  • щепотка соли.

Начинка:

  • 400 г капусты;
  • 2 шт. вареных яйца;
  • соль, перец – по вкусу.

Дополнительно:

  • кунжут для посыпки;
  • яйцо для смазывания.

Как приготовить:

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  1. Для начинки лук нарезать мелким кубиком, обжарить до прозрачности, добавить нашинкованную капусту, посолить, поперчить, тушить до готовности.
  2. Смешать с измельченными яйцами. Начинку остудить.
  3. В миске соединить яйцо, сахар, соль, кефир, перемешать. Просеять муку с разрыхлителем. Добавить размягченное масло, перетереть в крошку.
  4. Влить в кефирную смесь, быстро замесить тесто. Тесто накрыть и убрать в холодильник на 1 час.
  5. Разделить на части, накрыть пленкой дать постоять.
  6. Стол припылить мукой, раскатать заготовки толщиной 3 мм. Сформировать пироги, сделав надрезы сверху.
  7. Положить на противень, застеленный бумагой для выпечки, смазать взбитым яйцом, посыпать кунжутом.
  8. Выпекать при 190 градусах 20-30 минут до зарумянивания.

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Пирог с капустой на жидком тесте

Пирог с капустой на жидком тесте
Пирог с капустой на жидком тесте / Фото: instagram.com/radzevich_sveta/

Ингредиенты:

  • 350-400 г свежей капусты;
  • 6 ст. л. муки;
  • 3 яйца;
  • по 5 ст. л. сметаны, майонеза;
  • 60 г сливочного масла;
  • пакетик разрыхлителя;
  • 1 ч. л. соли.

Как приготовить:

  1. Нашинковать капусту, помять руками.
  2. Смешать муку, яйца, сметану, майонез, разрыхлитель, соль.
  3. Смазать форму для выпекания маслом и немного сверху посыпать мукой. Выложить капусту.
  4. Нарезать сливочное масло кубиками и распределить сверху капусты. Залить тесто, чтобы оно покрыло капусту.
  5. Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут до появления золотистой корочки.

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Ирина Маслова
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