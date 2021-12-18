Пироги з капустою на День Святого Миколая – швидкі рецепти

У таких пирогах особливу увагу треба приділити капусті. Вона має бути тонко нашаткована, щоб начинка вийшла максимально м'якою

Капустяні пироги на День Святого Миколая / Фото: Колаж: Сьогодні

День Святого Миколая – це не тільки печиво, солодощі та приємні подарунки, це випічка – пиріжки та пироги – з капустою. Ті, що представлені нижче, є абсолютно різними.

Один готується швидко – тісто заливається на капустяну начинку. Другий – трохи довше, перед формуванням тісто має постояти у холодильнику.

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Для швидкого пирога від radzevich_sveta потрібне рідке тісто, а авторка рецепта капустяного пирога з яйцями natalimaracheva – пропонує зробити не один, а п'ять маленьких.

Пиріг з капустою та яйцями

Пиріг з капустою та яйцями / Фото: instagram.com/natalimaracheva

Інгредієнти для тіста:

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300 г борошна;

100 г вершкового масла;

140 г кефіру або сметани;

1 шт. яйце;

10 г цукру;

5 г розпушувача;

дрібка солі.

Начинка:

400 г капусти;

2 шт. варені яйця;

сіль, перець – за смаком.

Додатково:

кунжут для посипання;

яйце для змащування.

Як приготувати:

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Для начинки цибулю нарізати дрібним кубиком, обсмажити до прозорості, додати нашатковану капусту, посолити, поперчити, тушкувати до готовності. Змішати з подрібненими яйцями. Начинку остудити. У мисці з'єднати яйце, цукор, сіль, кефір, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем. Додати розм'якшене масло, перетерти в крихту. Влити в суміш кефіру, швидко замісити тісто. Тісто накрити та прибрати в холодильник на 1 годину. Розділити на частини, накрити плівкою, дати постояти. Стіл припилити борошном, розкочати заготівлі завтовшки 3 мм. Сформувати пироги, зробивши надрізи зверху. Покласти на деко, застелене папером для випічки, змастити збитим яйцем, посипати кунжутом. Випікати за 190 градусів 20-30 хвилин до зарум'янювання.

Пиріг з капустою на рідкому тісті

Пиріг з капустою на рідкому тісті / Фото: instagram.com/radzevich_sveta/

Інгредієнти:

350-400 г свіжої капусти;

6 ст. л. борошна;

3 яйця;

по 5 ст. л. сметани, майонезу;

60 г вершкового масла;

пакетик розпушувача;

1 ч. л. солі.

Як приготувати: