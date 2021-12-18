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Пироги з капустою на День Святого Миколая – швидкі рецепти

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
18 грудня, 18:40
В закладинки
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У таких пирогах особливу увагу треба приділити капусті. Вона має бути тонко нашаткована, щоб начинка вийшла максимально м'якою
Капустяні пироги на День Святого Миколая
Капустяні пироги на День Святого Миколая / Фото: Колаж: Сьогодні

День Святого Миколая – це не тільки печиво, солодощі та приємні подарунки, це випічка – пиріжки та пироги – з капустою. Ті, що представлені нижче, є абсолютно різними.

Один готується швидко – тісто заливається на капустяну начинку. Другий – трохи довше, перед формуванням тісто має постояти у холодильнику.

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Для швидкого пирога від radzevich_sveta потрібне рідке тісто, а авторка рецепта капустяного пирога з яйцями natalimaracheva – пропонує зробити не один, а п'ять маленьких.

Пиріг з капустою та яйцями

Пиріг з капустою та яйцями
Пиріг з капустою та яйцями / Фото: instagram.com/natalimaracheva

Інгредієнти для тіста:

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  • 300 г борошна;
  • 100 г вершкового масла;
  • 140 г кефіру або сметани;
  • 1 шт. яйце;
  • 10 г цукру;
  • 5 г розпушувача;
  • дрібка солі.

Начинка:

  • 400 г капусти;
  • 2 шт. варені яйця;
  • сіль, перець – за смаком.

Додатково:

  • кунжут для посипання;
  • яйце для змащування.

Як приготувати:

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  1. Для начинки цибулю нарізати дрібним кубиком, обсмажити до прозорості, додати нашатковану капусту, посолити, поперчити, тушкувати до готовності.
  2. Змішати з подрібненими яйцями. Начинку остудити.
  3. У мисці з'єднати яйце, цукор, сіль, кефір, перемішати. Просіяти борошно з розпушувачем. Додати розм'якшене масло, перетерти в крихту.
  4. Влити в суміш кефіру, швидко замісити тісто. Тісто накрити та прибрати в холодильник на 1 годину.
  5. Розділити на частини, накрити плівкою, дати постояти.
  6. Стіл припилити борошном, розкочати заготівлі завтовшки 3 мм. Сформувати пироги, зробивши надрізи зверху.
  7. Покласти на деко, застелене папером для випічки, змастити збитим яйцем, посипати кунжутом.
  8. Випікати за 190 градусів 20-30 хвилин до зарум'янювання.

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Пиріг з капустою на рідкому тісті

Пиріг з капустою на рідкому тісті
Пиріг з капустою на рідкому тісті / Фото: instagram.com/radzevich_sveta/

Інгредієнти:

  • 350-400 г свіжої капусти;
  • 6 ст. л. борошна;
  • 3 яйця;
  • по 5 ст. л. сметани, майонезу;
  • 60 г вершкового масла;
  • пакетик розпушувача;
  • 1 ч. л. солі.

Як приготувати:

  1. Нашаткувати капусту, пом'яти руками.
  2. Змішати борошно, яйця, сметану, майонез, розпушувач, сіль.
  3. Змастити форму для випікання олією і трохи зверху посипати борошном. Викласти капусту.
  4. Нарізати вершкове масло кубиками і розподілити зверху капусти. Залити тісто, щоб воно покрило капусту.
  5. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин до появи золотавої скоринки.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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