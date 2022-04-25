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Продолжаем есть паски и узнавать, какая наша по гороскопу

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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25 апреля, 16:10
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Разновидностей пасок существует немало – от той, что замешивается без дрожжей, до модных сегодня краффинов. Но каждая из них соответствует одному из знаков зодиака
Какая паска ваша по гороскопу
Какая паска ваша по гороскопу / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня, freepik.com

С окончанием празднования Пасхи продолжается дегустация пасок. Одни напекли их для себя и друзей, другие получили их в подарок.

Безусловно, кулинария и гороскоп тесно связаны, у каждого знака он свой. Мы собрали главные отличительные черты всех представителей зодиака и объединили их в группы, которые предпочитают ту или другую паску.

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Какая паска подходит вашему знаку зодиака

Классическая паска – Телец, Весы

Тельцам и Весам подходит классическая паска
Тельцам и Весам подходит классическая паска / Фото: Depositphotos

Самая любимая, самая популярная и ходовая. Это когда внутри изюм, а сверху – красивая шапка из глазури и традиционного декора.

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О том, что Телец – самый семейный знак, который любит уют и быть в кругу семьи, точно подойдет классическая. Для них это теплые воспоминания из детства.

Весы вообще любят, чтобы все было по правилам и чтобы паска была такой, к какой мы привыкли. Не нужно считать, что краффины им не подойдут, они тоже их съедят.

Но правильно так – паска должна быть такой, к которой привыкло не одно поколение.

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Аутентичная паска – Рак, Близнецы

Раки и Близнецы обязательно оценят аутентичные рецепты пасок
Раки и Близнецы обязательно оценят аутентичные рецепты пасок / Фото: Depositphotos

Например, закарпатская, тесто для которой замешивается с медом. Несмотря на то, что эти знаки находятся рядом, что-то общее для них нет.

Раки, как люди, любящие уединение, всегда тянутся к корням и исходникам всего, кухня – не исключение.

Близнецы – люди избирательные и им сложно угодить, но к истокам всего они тоже относятся с уважением.

А это значит, если вы угостите их проверенной не одним поколением паской, они это все оценят. К тому же мед в паске – еще и необычно, то, что редко встречается, а Близнецы такое любят.

Творожная пасха – Дева, Стрелец

Творожная пасха просто создана для Дев и Стрельцов
Творожная пасха просто создана для Дев и Стрельцов / Фото: Depositphotos

Роскошная и невероятно вкусная, эта пасха состоит из творога и самых разных цукатов и сухофруктов.

Девы, как люди, заботящиеся о своем здоровье, и женщины-Девы, следящие за фигурой, предпочитают именно творожные пасхи.

Стрельцы – это те люди, которые обожают все, что редко встречается. То, что изысканно по вкусу и красивое.

Краффины – Водолей, Рыбы, Скорпион

Рыбы, Водолеи и Скорпионы любят все необычное, краффины им подойдут
Рыбы, Водолеи и Скорпионы любят все необычное, краффины им подойдут / Фото: instagram.com/zdrobylko_mariya

С каждым годом все чаще краффины появляются на наших столах.

Этот вид один пасхального хлеба – один из самых симпатичных. Приготовить краффины немного хлопотно, но красота никогда не дается легко, старания оправдаются несомненно.

Рыбы, Водолеи и Скорпионы по жизни тянутся к красоте, любят себя ею окружать. И да, несмотря на без того всю внешнюю привлекательность краффинов, постарайтесь стильно их украсить, если ждете в гости представителей этих знаков зодиака.

Паска из мультиварки – Козерог, Овен, Лев

Козерогов, Овнов и Львов устроит паска из мультиварки
Козерогов, Овнов и Львов устроит паска из мультиварки / Фото: Depositphotos

Это самый простой способ приготовить паску. И именно в этой группе представители тех знаков, которые предпочитают долго не концентрироваться на одном конкретном процессе.

Нет, любое дело они привыкли доводить до конца и делают это быстро.

Козероги, например, вообще не очень любят проводить время на кухне, это касается прежде всего мужчин.

Овны и Львы любят руководить процессом приготовления, неустанно давая советы.

И да, паска из мультиварки – не значит, что она будет не очень вкусной. Просто она обязательно получится, а все, что обязательно получится, – это некий жизненный принцип Львов, Овнов и Козерогов.

Здесь узнаете, какой романтический ужин можно приготовить, согласно нашему знаку зодиака.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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