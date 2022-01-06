3 красиві різдвяні десерти: серед них – тістечко "Сніжок"

"Сніжок" огортає глазур з білого шоколаду, а всередині – ніжний бісквіт і грушевим кремом. Печиво випікається з кукурудзяних пластівців, а італійський панфорте чимось схожий на щербет

Різдвяні солодощі - рецепт / Фото: Колаж: Сьогодні

Ці солодощі схожі на новорічні десерти, їх теж можна готувати на Різдво. Усі вони красиві, деякі прості, а для деяких треба докласти старань.

Це стосується насамперед розкішного панфорте – найдавнішого італійського різдвяного десерту.

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Печиво з кукурудзяних пластівців від ma.bestia готується дуже швидко, прикрасити його потрібно сушеною вишнею або журавлиною.

Тістечка "Сніжок" за рецептом ekasaulina неймовірно гарні. Прикрашаються білим шоколадом та кокосовою крихтою.

І нарешті, фудблогерка та авторка рецепта панфорте – olkamarolka – обіцяє, що цю різдвяну насолоду можна зберігати у холодильнику до чотирьох тижнів.

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Тістечко "Сніжок" з грушевою начинкою

Тістечко "Сніжок" з грушевою начинкою / Фото: instagram.com/ekasaulina/

Інгредієнти для бісквіту:

4 шт. яйця (великі, кімнатної температури)

по 150 г цукру, борошна;

15 мл олії;

30 мл кефіру;

1 ч. л. розпушувача;

по щіпці ванільного цукру, солі.

Грушево-ванільна начинка:

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150 г грушевого пюре;

70 г лимонного соку;

80 г цукру;

ванілін.

Для крему:

200 г білого шоколаду;

100 г вершкового масла.

Для глазурі:

300 г білого шоколаду;

кокосова стружка;

кілька крапель олії.

Як приготувати:

Духовку розігріти до 180 градусів, дно форми застелити пергаментним папером. Яйця збити з цукром за допомогою міксера на середній швидкості впродовж 8 хвилин, доки маса не потроїться в обсязі та не стане світлою. Окремо змішати олію, ваніль і кефір. В іншій чаші змішати борошно, розпушувач та сіль. Просіяти половину суміші сухих інгредієнтів у яєчну суміш, акуратно перемішати лопаткою. Додати другу половину сухих інгредієнтів, потім суміш з кефіром і знову перемішати до повного об'єднання. Розлити тісто у приготовлені форми та випікати 15 хвилин, перевіряючи готовність зубочисткою. Готовому бісквіту дати охолонути. Для начинки пюре прогріти до 45 градусів і ввести суміш цукру та пектину, довести до кипіння та додати лимонний сік. Знову довести до кипіння, додати ванілін, розлити за силіконових формах (напівсфери), заморозити. Для крему розтопити вершкове масло, окремо розтопити білий шоколад. Об'єднати лопаткою. Для глазурі розтопити шоколад на водяній бані. За необхідності додати краплю олії. Збирання: бісквіт подрібнити руками. Додати крем в бісквітну крихту до вологості та пластичності. Якщо маса погано ліпиться, додати розтопленого шоколаду. Сформувати коржик, всередину покласти заморожену начинку, закрити коржик і скачати кульки, остудити 2-3 години, щоб тістечка трохи затверділи. Розтопити білий шоколад, додати трохи олії без запаху. Занурити тістечко в шоколад, струсити зайвий і обваляти в кокосовій стружці. Відправити у холодильник на 1 годину.

Різдвяне печиво з кукурудзяних пластівців

Різдвяне печиво з кукурудзяних пластівців / Фото: instagram.com/ma.bestia/

Інгредієнти:

2 ск. кукурудзяних пластівців;

по 2/3 ск. родзинок, кокосової стружки, згущеного молока;

1/3 ск. мигдальних пелюсток або інших горіхів;

журавлина або вишня для прикраси.

Як приготувати:

Трохи подрібнити пластівці, змішати з іншими інгредієнтами, залити згущеним молоком і перемішати. Сформувати кульки з волоським горіхом і запекти в добре розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин.

Панфорте

Панфорте / Фото: instagram.com/olkamarolka/

Інгредієнти:

50 г сушеної вишні;

по 30 г апельсинових цукатів, сушеної журавлини;

по 100 г сушеного ананасу, фундуку, мигдалю;

цедра одного апельсина;

80 г борошна;

по 150 г меду, цукру;

1 ч. л. кориці;

по 0,5 ч. л. мускатного горіха, меленого імбиру;

50 г вершкового масла;

по щіпці солі, меленого духмяного перцю;

цукрова пудра для посипання.

Як приготувати: