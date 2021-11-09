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Рецепт помаранчевих макаронів із сиром – потрібно трохи гарбузового пюре

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
9 листопада, 18:50
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Гарбузове пюре, а його потрібно 100 грамів, можна швидко приготувати, відваривши овоч у трохи підсоленій воді. Також знадобляться твердий сир та жирні вершки
Макарони з гарбузом та твердим сиром
Макарони з гарбузом та твердим сиром / Фото: www.mashed.com

Макарони можна їсти навіть увечері, італійці з цим дуже згодні. Але з цими макаронами, точніше додатковими інгредієнтами, потрібно бути обережним. Там є багато сиру та жирні вершки.

Потрібна велика форма для запікання, в рецепті від Мashed.com їх 400 грамів. А це означає, що цієї смачної помаранчевої пасти вистачить не на один сімейний обід або вечерю.

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І якщо ви любите різні запіканки з пастою, то обов'язково спробуйте і цю.

Макарони із сиром та гарбузом

Інгредієнти:

  • по 400 г макаронів, сиру;
  • 250 г жирних вершків;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • 100 г гарбузового пюре;
  • 1 ч. л. солі.

Як приготувати:

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  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  2. Приготуйте макарони, згідно з інструкцією на упаковці. Злийте воду і відкладіть.
  3. Додайте до макаронів 2 склянки сиру, вершки, олію, гарбузове пюре та сіль.
  4. Перемішайте макарони з тертим сиром і вилийте у форму для запікання.
  5. Зверху посипте рештою сиру і запікайте 25 хвилин.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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