Сирні рулети на день народження – рецепти ефектної закуски

Не можна сказати, що приготувати будь-які рулети, – це швидко. Але чого варта їхня краса та апетитність.
Тож здивувати гостей на день народження та смачно нагодувати можна не тільки курячими рулетами, а й сирними. Сир не потрапляє всередину, він – основа рулету.
Для рулету від irinaf0108 потрібний курячий фарш, якщо є бажання, то можна зробити його і з індичим.
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Гриби в сирний рулет за рецептом фудблогерки vkusno_galina_yurik можна брати свої улюблені.
Сирний рулет з грибами та куркою
Інгредієнти:
- Сир твердий – 250 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Яйце – 2 шт.
Для начинки:
- Фарш курячий – 300 г
- Цибуля
- Гриби
- Зелень
- Спеції
Як приготувати:
- До тертого сиру додати 2 яйця і сметану, добре перемішати. Викласти сирну масу на пергамент і відправити в духовку на 10-15 хвилин за 200 градусів.
- У фарш додати спеції та подрібнену цибулю, обсмажити зі спеціями. Додати подрібнену зелень.
- Гриби подрібнити, обсмажити 5-10 хвилин, щоб випарувалася рідина.
- Дістати з духовки сирну заготівлю, дати охолонути і викласти першим шаром фарш. Трохи загорнути рулет і викласти другим шаром гриби.
- Згорнути рулет, обернути пергаментом та випікати за температури 180-200 градусів 30 хвилин.
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Сирний рулет з курячим фаршем
Для основи:
- Сир – 200 г
- Яйця – 2 шт.
- Сметана – 2 ст. л.
- Спеції, сіль, перець – за смаком
Для начинки:
- Курячий фарш – 300 г
- Часник – 1 зуб.
- Олія
- Сіль, перець – за смаком
Як приготувати:
- У фарш додати часник та спеції, добре перемішати. Сир натерти на великій тертці, змішати виделкою з яйцями, додати сметану та спеції.
- Деко застелити пергаментом, вилити сирну масу, розрівняти. Поставити в духовку на 15 хвилин за 200 градусів.
- Дістати основу з духовки, викласти та розподілити по всій поверхні фарш. Скрутити щільно рулет, загорнути у фольгу.
- Запікати в духовці до готовності фаршу 25-30 хвилин.
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