Сырные рулеты ко дню рождения – рецепты эффектной закуски

Нельзя сказать, что приготовить любые рулеты, – это быстро. Но чего стоит их красота и аппетитность.
Так что удивить гостей на день рождения и вкусно накормить можно не только куриными рулетами, но и сырными. Сыр не попадает внутрь, он – основа самого рулета.
Для рулета от irinaf0108 нужен куриный фарш, если есть желание, то можно сделать его и с индюшиным.
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Сырный рулет с грибами и курицей
Ингредиенты:
- Сыр твердый – 250 г
- Сметана – 2 ст. л.
- Яйцо – 2 шт.
Для начинки:
- Фарш куриный – 300 г
- Лук
- Грибы
- Зелень
- Специи
Как приготовить:
- К тертому сыру добавить 2 яйца и сметану, хорошо перемешать. Выложить сырную массу на пергамент и отправить в духовку на 10-15 минут при 200 градусах.
- В фарш добавить специи и измельченный лук, обжарить со специями. Добавить измельченную зелень.
- Грибы измельчить, обжарить 5-10 минут, чтобы испарилась жидкость.
- Достать из духовки сырную заготовку, дать остыть и выложить первым слоем фарш. Немного завернуть рулет и выложить вторым слоем грибы.
- Свернуть рулет, обернуть пергаментом и выпекать при температуре 180-200 градусов 30 минут.
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Сырный рулет с куриным фаршем
Для основы:
- Сыр – 200 г
- Яйца – 2 шт.
- Сметана – 2 ст. л.
- Специи, соль, перец – по вкусу
Для начинки:
- Куриный фарш – 300 г
- Чеснок – 1 зуб.
- Растительное масло
- Соль, перец – по вкусу
Как приготовить:
- В фарш добавить чеснок и специи, хорошо перемешать. Сыр натереть на крупной терке, смешать вилкой с яйцами, добавить сметану и специи.
- Противень застелить пергаментом, вылить сырную массу, разровнять . Поставить в духовку на 15 минут при 200 градусах.
- Достать основу из духовки, выложить и распределить по всей поверхности фарш. Свернуть плотно рулет, завернуть в фольгу.
- Запекать в духовке до готовности фарша 25-30 минут.
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