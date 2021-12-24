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Что любит есть Мадонна? Очень часто – это суши с авокадо

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
24 декабря, 11:40
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Крайне редко, но все же бывает – певица позволяет себе съесть картофельные чипсы, пиццу "Маргарита". В остальном – очень строгий рацион из бобовых, ферментированных продуктов, овощей и рыбы
Суши с авокадо - любимая еда Мадонны
Суши с авокадо - любимая еда Мадонны / Фото: Коллаж: Сегодня

Мадонна любит авокадо, как и наша певица Злата Огневич. Понятно, что Мадонна гораздо старше и к рациону приходится относиться серьезней.

Несколько лет тому назад стало известно, что она придерживается макробиотической диеты. Это цельнозерновые продукты, бобовые, овощи, ферментированная рыба.

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Правда, иногда можно встретить фото, на которых Мадонна с удовольствием ест пиццу с бокалом алкоголя в другой руке.

Мы не можем утверждать, что конкретно по этому рецепту от Мarthastewart.com Мадонне готовят суши, но из вредного здесь только сахар и майонез, их можно не использовать.

Суши из авокадо

Ингредиенты:

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  • 2 ст. риса для суши;
  • корень имбиря (5 см), очищенный
  • 1 ст. рисово-винного уксуса
  • 2 ст. л. сахара плюс 1 ч. л.
  • 2 огурца, нарезанных соломкой;
  • 2 моркови, очищенные и нарезанные соломкой;
  • 1/2 ч. л. кунжутного масла;
  • 50 мл майонеза;
  • 1 авокадо, разрезанный пополам и тонко нарезанный;
  • 1 ст. л. жареных семян кунжута;
  • 6 листов поджаренных нори;
  • соевый соус, соль.

Как приготовить:

  1. Промойте рис, пока вода не станет прозрачной. Положите в сито над миской, пока вы будете готовить остальные ингредиенты.
  2. Нарежьте имбирь вдоль волокон тонкими ломтиками, чтобы получилось 1/2 стакана. Закипятите воду, добавьте имбирь и бланшируйте 5 секунд.
  3. Верните кастрюлю на плиту и добавьте 3/4 стакана уксуса, 2 столовые ложки сахара и 2 столовые ложки воды. Слегка приправьте солью. Доведите до кипения, помешивая, чтобы сахар растворился. Дайте остыть.
  4. Рис отварите и оставьте на 10 минут с закрытой крышкой. Переложите в большую миску и дайте остыть 5 минут.
  5. Добавьте немного уксусной смеси в рис, перемешайте.
  6. Соедините огурцы и морковь с оставшимися уксусом, 1 чайной ложкой сахара, 1 чайной ложкой соли и кунжутным маслом.
  7. Положите лист нори блестящей стороной вниз на бамбуковый коврик. Аккуратно распределите часть риса по нори, оставляя по 1 см от края.
  8. Равномерно распределите 2 чайные ложки майонеза по центру риса. Выложите немного овощной смеси и несколько ломтиков авокадо на середину риса. Посыпьте кунжутом.
  9. Сформируйте суши. Смочите острый нож уксусной смесью и разрежьте на 6 равных частей. Повторите то же самое с оставшимися листами нори. Подавать с консервированным маринованным имбирем и соевым соусом.

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Ирина Маслова
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