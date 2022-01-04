3 рецепти неймовірного різдвяного печива

Це гарне та ароматне апельсинове, ніжні півмісяці, вони обвалюються в цукровій пудрі та кориці. І справді величезне печиво, для якого потрібні шоколадне драже та білий шоколад

Рецепти печива на Різдво-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Кожне з них настільки класне, що є велика ймовірність – вам захочеться, щоб усе це потрапило до вас на різдвяний стіл. Апельсинове та півмісяці – швидке печиво, з ним легко.

Величезне різдвяне, через велику кількість інгредієнтів, трохи довше замішувати. Але кожне з них випікається не довше 20 хвилин.

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Півмісяці від bulka_s_kremom готуються з додаванням мигдального борошна.

Величезне різдвяне печиво за рецептом tochno__vkusno доповнюється різнокольоровим шоколадним драже.

А авторка рецепта апельсинового печива ann_ladygina пропонує спекти ще й лимонне. Замість апельсина, відповідно, треба брати лимон у тих же пропорціях.

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Якщо любите поєднання солодкого та солонуватого, то можна приготувати тягуче печиво з яблуками та солоною карамеллю.

Апельсинове різдвяне печиво

Апельсинове різдвяне печиво / Фото: instagram.com/ann_ladygina

Інгредієнти:

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200 г борошна;

1 яйце;

цедра 1 апельсина (без білого прошарку);

20 мл апельсинового соку;

80 г цукру;

60 г олії;

дрібка солі;

цукор, цукрова пудра додатково;

0,5 ч. л. розпушувача.

Як приготувати:

Усі інгредієнти змішати з подрібненою апельсиновою цедрою. Накрити плівкою та відправити в холодильник на 20 хвилин. Сформувати маленькі кульки, обваляти у цукрі, потім у цукровій пудрі. Викласти на деко, печиво набуде потрібної форми саме. Випікати 18 хвилин за 180 градусів.

Величезне різдвяне печиво

Величезне різдвяне печиво / Фото: instagram.com/tochno__vkusno/

Інгредієнти:

2 ск. борошна;

по 2 ч. л. розпушувача, соди;

1,5 ч. л. великої солі;

220 г вершкового масла, кімнатної температури

по 1 ск. коричневого цукру, цукру;

2 ч. л. ванільного екстракту;

2 великі яйця + 2 жовтки;

2 ск. суміші червоного та зеленого шоколадного драже в глазурі;

2 ск. вівсяних пластівців;

2 ск. крупно нарубаної солоної соломки;

роздроблені м'ятні льодяники, білий шоколад – за смаком.

Як приготувати:

Духовку розігріти до 175 градусів. Змішати борошно, розпушувач, соду та сіль. Окремо змішати вершкове масло, коричневий цукор та цукор-пісок, збити міксером до легкої та пишної маси, близько 3 хвилин. Вмішати ваніль, додати по одному яйця та жовтки, збиваючи після кожного додавання. Всипати борошняну суміш і змішати на низькій швидкості. Додати шоколадне драже, вівсяні пластівці, соломку, м'ятні льодяники та білий шоколад, перемішати ложкою. Набрати ложкою вісім порцій тіста, сформувати кульки та розкласти їх на відстані на 2 деках. Притиснути кульки долонею, щоб вийшли товсті диски. Випікати, помінявши деко місцями і поставивши іншим боком у середині випікання, доки печиво не стане по краях золотаво-коричневим і злегка не підрум'яниться в середині, 18-20 хвилин. Остудити на деках впродовж 1 хвилини, потім перекласти на решітку.

Печиво півмісяці

Печиво півмісяці / Фото: instagram.com/bulka_s_kremom/

Інгредієнти:

200 г борошна;

70 г цукру;

пакетик ванільного цукру;

100 г мигдального борошна;

150 г м'якого вершкового масла;

2 жовтки.

Для посипання:

2 ст. л. цукрової пудри;

1 ч. л. кориці.

Як приготувати: