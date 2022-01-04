3 рецепти неймовірного різдвяного печива

Кожне з них настільки класне, що є велика ймовірність – вам захочеться, щоб усе це потрапило до вас на різдвяний стіл. Апельсинове та півмісяці – швидке печиво, з ним легко.
Величезне різдвяне, через велику кількість інгредієнтів, трохи довше замішувати. Але кожне з них випікається не довше 20 хвилин.
Півмісяці від bulka_s_kremom готуються з додаванням мигдального борошна.
Далі по темі
Величезне різдвяне печиво за рецептом tochno__vkusno доповнюється різнокольоровим шоколадним драже.
А авторка рецепта апельсинового печива ann_ladygina пропонує спекти ще й лимонне. Замість апельсина, відповідно, треба брати лимон у тих же пропорціях.
Якщо любите поєднання солодкого та солонуватого, то можна приготувати тягуче печиво з яблуками та солоною карамеллю.
Апельсинове різдвяне печиво
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 1 яйце;
- цедра 1 апельсина (без білого прошарку);
- 20 мл апельсинового соку;
- 80 г цукру;
- 60 г олії;
- дрібка солі;
- цукор, цукрова пудра додатково;
- 0,5 ч. л. розпушувача.
Як приготувати:
- Усі інгредієнти змішати з подрібненою апельсиновою цедрою. Накрити плівкою та відправити в холодильник на 20 хвилин. Сформувати маленькі кульки, обваляти у цукрі, потім у цукровій пудрі.
- Викласти на деко, печиво набуде потрібної форми саме.
- Випікати 18 хвилин за 180 градусів.
Величезне різдвяне печиво
Інгредієнти:
- 2 ск. борошна;
- по 2 ч. л. розпушувача, соди;
- 1,5 ч. л. великої солі;
- 220 г вершкового масла, кімнатної температури
- по 1 ск. коричневого цукру, цукру;
- 2 ч. л. ванільного екстракту;
- 2 великі яйця + 2 жовтки;
- 2 ск. суміші червоного та зеленого шоколадного драже в глазурі;
- 2 ск. вівсяних пластівців;
- 2 ск. крупно нарубаної солоної соломки;
- роздроблені м'ятні льодяники, білий шоколад – за смаком.
Як приготувати:
- Духовку розігріти до 175 градусів.
- Змішати борошно, розпушувач, соду та сіль. Окремо змішати вершкове масло, коричневий цукор та цукор-пісок, збити міксером до легкої та пишної маси, близько 3 хвилин.
- Вмішати ваніль, додати по одному яйця та жовтки, збиваючи після кожного додавання. Всипати борошняну суміш і змішати на низькій швидкості.
- Додати шоколадне драже, вівсяні пластівці, соломку, м'ятні льодяники та білий шоколад, перемішати ложкою. Набрати ложкою вісім порцій тіста, сформувати кульки та розкласти їх на відстані на 2 деках.
- Притиснути кульки долонею, щоб вийшли товсті диски.
- Випікати, помінявши деко місцями і поставивши іншим боком у середині випікання, доки печиво не стане по краях золотаво-коричневим і злегка не підрум'яниться в середині, 18-20 хвилин.
- Остудити на деках впродовж 1 хвилини, потім перекласти на решітку.
Печиво півмісяці
Інгредієнти:
- 200 г борошна;
- 70 г цукру;
- пакетик ванільного цукру;
- 100 г мигдального борошна;
- 150 г м'якого вершкового масла;
- 2 жовтки.
Для посипання:
- 2 ст. л. цукрової пудри;
- 1 ч. л. кориці.
Як приготувати:
- Борошно просіяти, зробити поглиблення, додати решту інгредієнтів. Змішати за допомогою насадки-гака і потім довести руками до однорідності.
- Сформувати кілька ковбасок, загорнути у харчову плівку та відправити у холодильник на 30 хвилин.
- Нарізати на порції та сформувати півмісяці.
- Випікати за 180 градусів близько 15 хвилин.
- Гарячі півмісяці посипати цукровою пудрою з корицею.
Читайте також:
- Лимонне печиво з терпко-солодкою глазур'ю – рецепт ароматного доповнення до чаю
- Печиво від Джеймі Олівера – знадобиться білий шоколад, журавлина і пів години часу
- З лавандою, кокосовою стружкою і амарето – 3 рецепти ароматного печива
- Жувальне печиво з чаєм Ерл Грей – рецепт випічки, яка змітається зі столу