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3 рецепти неймовірного різдвяного печива

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 січня, 11:03
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Це гарне та ароматне апельсинове, ніжні півмісяці, вони обвалюються в цукровій пудрі та кориці. І справді величезне печиво, для якого потрібні шоколадне драже та білий шоколад
Рецепти печива на Різдво-2022
Рецепти печива на Різдво-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

Кожне з них настільки класне, що є велика ймовірність – вам захочеться, щоб усе це потрапило до вас на різдвяний стіл. Апельсинове та півмісяці – швидке печиво, з ним легко.

Величезне різдвяне, через велику кількість інгредієнтів, трохи довше замішувати. Але кожне з них випікається не довше 20 хвилин.

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Півмісяці від bulka_s_kremom готуються з додаванням мигдального борошна.

Величезне різдвяне печиво за рецептом tochno__vkusno доповнюється різнокольоровим шоколадним драже.

А авторка рецепта апельсинового печива ann_ladygina пропонує спекти ще й лимонне. Замість апельсина, відповідно, треба брати лимон у тих же пропорціях.

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Якщо любите поєднання солодкого та солонуватого, то можна приготувати тягуче печиво з яблуками та солоною карамеллю.

Апельсинове різдвяне печиво

Апельсинове різдвяне печиво
Апельсинове різдвяне печиво / Фото: instagram.com/ann_ladygina

Інгредієнти:

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  • 200 г борошна;
  • 1 яйце;
  • цедра 1 апельсина (без білого прошарку);
  • 20 мл апельсинового соку;
  • 80 г цукру;
  • 60 г олії;
  • дрібка солі;
  • цукор, цукрова пудра додатково;
  • 0,5 ч. л. розпушувача.

Як приготувати:

  1. Усі інгредієнти змішати з подрібненою апельсиновою цедрою. Накрити плівкою та відправити в холодильник на 20 хвилин. Сформувати маленькі кульки, обваляти у цукрі, потім у цукровій пудрі.
  2. Викласти на деко, печиво набуде потрібної форми саме.
  3. Випікати 18 хвилин за 180 градусів.

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Величезне різдвяне печиво

Величезне різдвяне печиво
Величезне різдвяне печиво / Фото: instagram.com/tochno__vkusno/

Інгредієнти:

  • 2 ск. борошна;
  • по 2 ч. л. розпушувача, соди;
  • 1,5 ч. л. великої солі;
  • 220 г вершкового масла, кімнатної температури
  • по 1 ск. коричневого цукру, цукру;
  • 2 ч. л. ванільного екстракту;
  • 2 великі яйця + 2 жовтки;
  • 2 ск. суміші червоного та зеленого шоколадного драже в глазурі;
  • 2 ск. вівсяних пластівців;
  • 2 ск. крупно нарубаної солоної соломки;
  • роздроблені м'ятні льодяники, білий шоколад – за смаком.

Як приготувати:

  1. Духовку розігріти до 175 градусів.
  2. Змішати борошно, розпушувач, соду та сіль. Окремо змішати вершкове масло, коричневий цукор та цукор-пісок, збити міксером до легкої та пишної маси, близько 3 хвилин.
  3. Вмішати ваніль, додати по одному яйця та жовтки, збиваючи після кожного додавання. Всипати борошняну суміш і змішати на низькій швидкості.
  4. Додати шоколадне драже, вівсяні пластівці, соломку, м'ятні льодяники та білий шоколад, перемішати ложкою. Набрати ложкою вісім порцій тіста, сформувати кульки та розкласти їх на відстані на 2 деках.
  5. Притиснути кульки долонею, щоб вийшли товсті диски.
  6. Випікати, помінявши деко місцями і поставивши іншим боком у середині випікання, доки печиво не стане по краях золотаво-коричневим і злегка не підрум'яниться в середині, 18-20 хвилин.
  7. Остудити на деках впродовж 1 хвилини, потім перекласти на решітку.

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Печиво півмісяці

Печиво півмісяці
Печиво півмісяці / Фото: instagram.com/bulka_s_kremom/

Інгредієнти:

  • 200 г борошна;
  • 70 г цукру;
  • пакетик ванільного цукру;
  • 100 г мигдального борошна;
  • 150 г м'якого вершкового масла;
  • 2 жовтки.

Для посипання:

  • 2 ст. л. цукрової пудри;
  • 1 ч. л. кориці.

Як приготувати:

  1. Борошно просіяти, зробити поглиблення, додати решту інгредієнтів. Змішати за допомогою насадки-гака і потім довести руками до однорідності.
  2. Сформувати кілька ковбасок, загорнути у харчову плівку та відправити у холодильник на 30 хвилин.
  3. Нарізати на порції та сформувати півмісяці.
  4. Випікати за 180 градусів близько 15 хвилин.
  5. Гарячі півмісяці посипати цукровою пудрою з корицею.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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