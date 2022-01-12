Бограч у домашніх умовах – як легко приготувати угорський суп

Справжній бограч – це два види м'яса та копченості. У цьому рецепті – яловичина, свинячі ребра та копчене сало. Коли бограч буде майже готовим, потрібно додати червоне сухе вино

Бограч / Фото: instagram.com/sergeypokanevich/

Бограч з'явився в Угорщині, багато хто називає його дуже близьким родичем ще однієї відомої страви цієї країни – паприкаша.

Бограч потрапив і до нашої країни, конкретніше, до Закарпаття. Правильно готувати бограч просто неба, в казані та дуже довго.

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Але тепер існує безліч простих рецептів угорського супу для домашньої кухні. Якщо є відповідна ємність – чудово.

Рецепт від українського шефа та фудблогера sergeypokanevich.

Бограч – простий рецепт угорського супу

Інгредієнти:

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Яловичина – 500 г

Свинячі ребра – 1 кг

Сало копчене угорське – 100 г

Сіль – 2 щіпки + 2 щіпки

Перець чорний мелений – щіпка

Картопля – 1 кг

Болгарський перець – 1 шт.

Цибуля червона – 1 шт.

Цибуля ріпчаста – 1-2 шт.

Перець стручковий гострий або сухий – за смаком

Вода – 2 л

Часник – 1/2 головки

Помідори – 2 шт.

Свіжа зелень – 1 пучок

Вино червоне сухе – 120 мл

Як приготувати: