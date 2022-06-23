Як швидко зварити бобові із замочуванням та без (фото)

Бобовими можна бюджетно нагодувати всю сім'ю, для багатьох вони чудово замінюють м'ясо. Зварити їх – справа проста, але трохи витратна за часом.
Щоправда, сочевицю можна готувати одразу ж. Замочування їй не потрібне. Тривале перебування у воді, а саме 7-8 годин, прискорить варіння квасолі, гороху, нуту.
Зібрали поради професіоналів та домашніх кулінарів, як швидко зварити бобові із замочуванням та без нього.
Як правильно замочувати бобові
Квасолю, горох та нут потрібно замочити в гарячій воді у пропорції 1:4. Якщо замочуєте на тривалий час, то періодично міняйте воду.
Радять додати трохи (кілька чайних ложок) яблучного оцту. Замочування та оцет допоможуть уникнути здуття та підвищать поживну цінність продукту.
У жодному разі не можна використовувати соду. Так часто радять, щоб швидше зварити бобові. Содою ви зіпсуєте продукт.
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Приготування бобових
Для початку їх потрібно добре промити після замочування. Варити у чистій воді, що покриє їх на 8-10 сантиметрів. Найкраще закип'ятити воду, під час варіння знімати піну.
Коли вода закипить, варіть 3-5 хвилин, потім зменшіть вогонь до середнього й варіть до повної готовності.
Солити бобові потрібно практично наприкінці. Не забудьте додати трохи куркуми, коріандру, сухого імбиру й навіть чорного перцю – ці спеції покращать смак та зменшать газоутворення.
З квасолею виходять смачні салати, можна готувати з овочами або відвареним м'ясом.
Як допомогти бобовим швидше зваритися
Перший спосіб – починати варити замочені на ніч і добре промиті бобові в окропі.
Другий спосіб. Можна застосовувати, коли на замочування немає часу. Тоді бобові заливаються водою, після її закипання додайте цукор: одну столову ложку на один літр води. Так вони зваряться приблизно за 30-40 хвилин.
Щоби переконатися, що бобові не будуть солодкими, за кілька хвилин до кінця готування промийте їх та варіть у чистій воді до закипання.
І спосіб з холодною водою та олією. При кожному закипанні тричі додавати в каструлю по пів склянки холодної води. І тепер можна додати 2-3 столові ложки олії. Варити бобові треба на середньому вогні.
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