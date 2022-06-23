Як швидко зварити бобові із замочуванням та без (фото)

Ніколи не додавайте харчову соду для прискорення процесу. Так багато хто радить, але це неправильно. Зменшити газоутворення після бобових допоможе трохи яблучного оцту

Як правильно та швидко зварити бобові

Бобовими можна бюджетно нагодувати всю сім'ю, для багатьох вони чудово замінюють м'ясо. Зварити їх – справа проста, але трохи витратна за часом.

Щоправда, сочевицю можна готувати одразу ж. Замочування їй не потрібне. Тривале перебування у воді, а саме 7-8 годин, прискорить варіння квасолі, гороху, нуту.

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Зібрали поради професіоналів та домашніх кулінарів, як швидко зварити бобові із замочуванням та без нього.

Як правильно замочувати бобові

Усі бобові треба замочувати перед приготуванням

Квасолю, горох та нут потрібно замочити в гарячій воді у пропорції 1:4. Якщо замочуєте на тривалий час, то періодично міняйте воду.

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Радять додати трохи (кілька чайних ложок) яблучного оцту. Замочування та оцет допоможуть уникнути здуття та підвищать поживну цінність продукту.

У жодному разі не можна використовувати соду. Так часто радять, щоб швидше зварити бобові. Содою ви зіпсуєте продукт.

Тут дізнаєтесь, як правильно приготувати квасолю, а не розварити її.

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Приготування бобових

Не додавайте соду під час варіння бобових

Для початку їх потрібно добре промити після замочування. Варити у чистій воді, що покриє їх на 8-10 сантиметрів. Найкраще закип'ятити воду, під час варіння знімати піну.

Коли вода закипить, варіть 3-5 хвилин, потім зменшіть вогонь до середнього й варіть до повної готовності.

Солити бобові потрібно практично наприкінці. Не забудьте додати трохи куркуми, коріандру, сухого імбиру й навіть чорного перцю – ці спеції покращать смак та зменшать газоутворення.

З квасолею виходять смачні салати, можна готувати з овочами або відвареним м'ясом.

Як допомогти бобовим швидше зваритися

Цукор допоможе бобовим швидше зваритись, потім їх треба промити

Перший спосіб – починати варити замочені на ніч і добре промиті бобові в окропі.

Другий спосіб. Можна застосовувати, коли на замочування немає часу. Тоді бобові заливаються водою, після її закипання додайте цукор: одну столову ложку на один літр води. Так вони зваряться приблизно за 30-40 хвилин.

Щоби переконатися, що бобові не будуть солодкими, за кілька хвилин до кінця готування промийте їх та варіть у чистій воді до закипання.

І спосіб з холодною водою та олією. При кожному закипанні тричі додавати в каструлю по пів склянки холодної води. І тепер можна додати 2-3 столові ложки олії. Варити бобові треба на середньому вогні.

Усі секрети та рецепт закуски з нуту – хумуса – дізнаєтесь у цьому матеріялі.