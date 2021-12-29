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Як приготувати пшоняники та нагодувати смачним сніданком усю сім'ю

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
29 грудня, 07:01
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Зрозуміло, що потрібна пшоняна каша. Також у рецепті використовуються родзинки, курага та пюре з одного стиглого банана
Пшоняники із сухофруктами та бананом
Пшоняники із сухофруктами та бананом / Фото: instagram.com/lovebroccoly

Пшоняники можуть бути різними, солодкими та солоними. Втім, як і сирники. Наприклад, по-скандинавськи, коли в них додається трохи картоплі.

У рецепті на сторінці lovebroccoly до пшоняників додаються сухофрукти, які, як ми знаємо, потрібно ретельно промити. А ще краще – потримати у гарячій воді.

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Пшоняники із сухофруктами та бананом

Інгредієнти:

  • готова пшоняна каша – 300-350 г;
  • родзинки, курага – 1 жменя;
  • стиглий банан – 1 шт⁣.⁣;
  • борошно – 2 жмені в кашу та трохи для обвалювання⁣⁣.

Як приготувати:

  1. Пшоняну кашу трохи підігріти, розім'яти виделкою, додати пюре з банана, промиті та нарізані сухофрукти, борошно, ретельно розмішати.
  2. ⁣⁣Сформувати пшоняники, обваляти в борошні, надати форму сирника та обсмажити з двох боків до рум'яної скоринки.⁣⁣⠀⁣⠀

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