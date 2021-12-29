Як приготувати пшоняники та нагодувати смачним сніданком усю сім'ю

Зрозуміло, що потрібна пшоняна каша. Також у рецепті використовуються родзинки, курага та пюре з одного стиглого банана

Пшоняники із сухофруктами та бананом / Фото: instagram.com/lovebroccoly

Пшоняники можуть бути різними, солодкими та солоними. Втім, як і сирники. Наприклад, по-скандинавськи, коли в них додається трохи картоплі.

У рецепті на сторінці lovebroccoly до пшоняників додаються сухофрукти, які, як ми знаємо, потрібно ретельно промити. А ще краще – потримати у гарячій воді.

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Пшоняники із сухофруктами та бананом

Інгредієнти:

готова пшоняна каша – 300-350 г;

родзинки, курага – 1 жменя;

стиглий банан – 1 шт⁣.⁣;

борошно – 2 жмені в кашу та трохи для обвалювання⁣⁣.

Як приготувати: