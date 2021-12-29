Как приготовить пшенники и накормить вкусным завтраком всю семью

Понятно, что нужна пшенная каша. Также в рецепте используются изюм, курага и пюре из одного спелого банана

Пшенники с сухофруктами и бананом / Фото: instagram.com/lovebroccoly

Пшенники могут быть разными, сладкими и солеными. Впрочем, как и сырники. Например, по-скандинавски, когда в них добавляется немного картофеля.

В рецепте на странице lovebroccoly к пшенникам добавляются сухофрукты, которые, как мы знаем, нужно тщательно промыть. А еще лучше – подержать в горячей воде.

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Пшенники с сухофруктами и бананом

Ингредиенты:

готовая пшенная каша – 300-350 г;

изюм, курага – 1 горсть;

спелый банан – 1 шт⁣.;

мука – 2 горсти в кашу и немного для обваливания⁣⁣.

Как приготовить: