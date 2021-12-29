Как приготовить пшенники и накормить вкусным завтраком всю семью

Пшенники с сухофруктами и бананом / Фото: instagram.com/lovebroccoly
Пшенники могут быть разными, сладкими и солеными. Впрочем, как и сырники. Например, по-скандинавски, когда в них добавляется немного картофеля.
В рецепте на странице lovebroccoly к пшенникам добавляются сухофрукты, которые, как мы знаем, нужно тщательно промыть. А еще лучше – подержать в горячей воде.
Пшенники с сухофруктами и бананом
Ингредиенты:
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- готовая пшенная каша – 300-350 г;
- изюм, курага – 1 горсть;
- спелый банан – 1 шт.;
- мука – 2 горсти в кашу и немного для обваливания.
Как приготовить:
- Пшенную кашу чуть подогреть, размять вилкой, добавить пюре из банана, промытые и нарезанные сухофрукты, муку, тщательно размешать.⠀
- Сформировать пшенники, обвалять в муке, придать форму сырника и обжарить с двух сторон до румяной корочки.
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