Шоколадно-сирний пиріг "Тигр" – ще один чудовий десерт до Нового року

Основне завдання – з тіста зліпити мордочку тигра. Пиріг відкритий, тому шоколадний візерунок матиме привабливий вигляд на білій сирній начинці

Шоколадно-сирний пиріг «Тигр» / Фото: instagram.com/iamcookru/

Багато хто, ймовірно, як данина минулому, продовжують готувати до Нового року "Наполеон" або Медовик з дуже цікавим кремом.

А хтось віддає перевагу фруктам на десерт, щоб не перевантажувати організм у новорічну ніч.

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Але навіть якщо ви трохи байдужі до солодкого, цей пиріг варто приготувати все одно. Тіста в ньому небагато, решта – сирна начинка. Тож особливо переживати за фігуру не доводиться.

Прекрасне поєднання молочно-вершкового та шоколадного – практично класика. Рецепт знайдено на сторінці iamcookru.

Шоколадно-сирний пиріг "Тигр"

Інгредієнти:

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Борошно – 300 г

Вершкове масло – 180-200 г

Цукор – 100-150 г

Яйце – 1 шт.

Какао – 2,5-3 ст. л.

Розпушувач – 10 г

Сіль – щіпка

Для начинки:

Сир – 400 г

Вершкове масло – 150 г

Цукор – 100-150 г

Яйця – 3 шт.

Крохмаль кукурудзяний – 1,5 ст. л.

Ванілін – на кінчику ножа

Додатково:

Кондитерське посипання

Як приготувати:

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