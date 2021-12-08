Голландський рулет з шинкою та сиром – готуємо на сніданок та беремо на роботу

Рулет з листкового тіста з шинкою та сиром / Фото: instagram.com/iamcookru/
Свої особливі рулети є в кожній країні. Наприклад, в Естонії люблять максимально м'ясний "Довгий хлопчик", цей же рулет із шинкою, сиром, помідорами називають голландським.
Особливих складнощів з ним немає – потрібно нарізати продукти для начинки, гарно викласти шарами та запекти це в листковому тісті.
На сторінці iamcookru перед запіканням радять прикрасити рулет кунжутом.
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Рулет з листкового тіста ыз шинкою та сиром
Інгредієнти:
- Тісто листкове – 500 г
- Шинка – 300 г
- Сир твердий – 100 г
- Огірки мариновані -– 2 шт.
- Помідори чері – 100 г
- Яйце – 1 шт.
- Кунжут – за бажанням
- Гірчиця – 1-2 ст. л.
- Борошно
Як приготувати:
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- Пласт листкового тіста розкочати завтовшки 3-4 мм і перекласти на деко. Змастити гірчицею.
- Дрібно порубати шинку, викласти на тісто. Присипати тертим сиром, додати дрібно рубані мариновані огірки.
- У помідорів видалити серцевину і викласти наступним шаром на тісто.
- Сформувати рулет та скріпити краї, покласти заготывлю швом униз. Змастити збитим яйцем, посипати кунжутом.
- Випікати близько 30 хвилин за 190 градусів.
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