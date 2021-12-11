Як приготувати найсмачніше печиво "Кокосанка" в домашніх умовах

Тут одразу три в одному. Завдяки кокосовій стружці печиво залишається соковитим і приємно жується.
Далі – це кількість інгредієнтів та час приготування. Цукор, яйця та стружка та лише 10 хвилин для випікання.
І третє – воно принесе неймовірне задоволення тим, хто називає себе поціновувачем кокоса.
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Фудблогерка irinabelousova8964 пропонує посилити смак печива, додавши до складу мигдальне борошно за рахунок скорочення кількості кокосової стружки.
Тож якщо любите оригінальне та ароматне печиво з яскраво вираженим смаком, як, наприклад, яблучне із солоною карамеллю, час спекти "Кококсанку".
Печиво "Кокосанка"
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- 100 г цукру;
- 180 г кокосової стружки.
Як приготувати:
- Цукор збити з яйцями. Додати кокосову стружку та сформувати печиво.
- Випікати на деку, застеленому пергаментом, 10-12 хвилин при 190 градусах.
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