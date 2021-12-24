Новорічний салат "Сніжинка" з креветками – заправляється майонезом, прикрашається червоною ікрою

Салат "Сніжинка" на Новий рік / Фото: instagram.com/iamcookru/
"Сніжинка" обов'язково сподобається всім, хто любить морепродукти та салати з ними. Так, він трохи небюджетний, порівняно з "Коридою", куди потрібні крабові палички.
Але Новий рік не кожен день, тому можна трохи витратитися. Червона ікра не тільки прикрашає салат, 2 чайні ложки серед інгредієнтів.
Якщо є можливість додати її більше, ясна річ, буде смачніше.
Далі по темі
Рецепт взято зі сторінки iamcookru.
Салат "Сніжинка"
Інгредієнти:
- Яйця (потрібні лише білки) – 6 шт.
- Креветки – 500 г
- Рис відваерний – 65 г
- Червона ікра – 2 ч. л. + для прикраси
- Майонез – для заправки
- Сіль – за смаком
Як приготувати:
- Відварити креветки разом з лавровим листям. Білки натерти на тертці та з'єднати з рисом.
- Подрібнити ножем очищені креветки та покласти в салатник до рису з білками. Перемішати та посолити за смаком.
- Додати майонез та ікру та перемішати.
- Прикрасити креветкою та ікрою.
Читайте також:
- Салат "Машерівський" на Новий рік: головні в ньому – курка та мариновані гриби
- Салат з копченою куркою та буряком – ідея на Новий рік-2022
- Салат на Новий рік з горбушею – готується порційно, накривається солоною рибою
- Рецепт салату "Серце тигра" з консервованою горбушею до новорічного столу
- Салат "Тигрова шубка" з копченою куркою та чорносливом – він прикрасить новорічний стіл