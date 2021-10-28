Печиво "Пальці відьми" на Геловін – рецепт найстрашнішої випічки

Це печиво максимально пісочне та ніжне водночас. У якості "нігтя" – мигдаль, "зморшки" можна позначити за допомогою какао

Печиво "Пальці Відьми" / Фото: instagram.com/gusto_story/

Історія замовчує, хто і коли поділився рецептом цього практично анатомічного печива. Мабуть, це одна з найяскравіших до Геловіна серед іншої страхітливої випічки.

Фудблогерка та авторка рецепта – gusto_story – пише, що "пальці" добре збільшуються під час випікання і це варто врахувати при розкочуванні тіста.

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Печиво "Пальці відьми" на Геловін

Інгредієнти:

180 г вершкового масла;

120 г цукрової пудри;

1 яйце;

300 г борошна + на розкочування;

1 ч. л. розпушувача;

цедра 1 апельсина;

ванілін, щіпка солі;

шоколад та мигдаль для прикраси.

Як приготувати: