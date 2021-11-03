Їжа
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Реал - Шахтар: онлайн Реал - Шахтар: онлайн 🎡 Перестановки у Кабміні 😷 Київ у "червоній" зоні 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Салати з виноградом

Сезонна запіканка

Напої осені

Для веганів

Як зберігати інжир

Ідеальный ланч-бокс
СЬОГОДНІ Їжа

Рецепт курячої грудинки з грибним пюре – ця вечеря стане постійною

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
3 листопада, 18:33
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Спочатку курка злегка обсмажується у вершковому маслі, потім запікається у духовці. Для пюре потрібні печериці, їх можна замінити улюбленими лісовими
Курячі грудки з грибним пюре
Курячі грудки з грибним пюре / Фото: www.bonappetit.com

У чому секрет ідеальної вечері – це духмяне м'ясо з овочевим гарніром. Якщо ви любите різні страви з курячим філе та грудинкою, то рецепт нижче потрібно обов'язково випробувати.

Вonappetit.com пропонують подавати курку з ніжним грибним пюре з печериць. Як додаткові інгредієнти візьміть шпинат або мангольд.

Реклама

Курячі грудинки з грибним пюре

Інгредієнти для грибного пюре:

  • 4 ст. л. вершкового масла;
  • 250 г печериць, розрізаних навпіл;
  • 2 цибулі-шалот, дрібно нарізаної;
  • 3 зубчики часнику, дрібно нарізані;
  • по 1 гілочка чебрецю, лаврове листя;
  • 400 мл курячого бульйону;
  • 200 мл вершків;
  • 2 ст. л. сметани;
  • сіль, перець.

Для курки:

  • 2 шт. курячих грудинок зі шкірою;
  • 3 ст. л. оливкової олії;
  • по 1 шт. цибуля-шалот, зубчик часнику, лаврове листя, подрібнені;
  • 400 мл курячого бульйону;
  • 2 ст. л. вершкового масла;
  • сіль, перець;
  • пучок мангольда або шпинату.

Як приготувати:

Реклама
  1. Для грибного пюре розтопіть вершкове масло, додайте гриби і готуйте 6-8 хвилин.
  2. Додайте цибулю-шалот, часник, чебрець, лаврове листя і бульйон, доведіть до кипіння і тушкуйте 8-10 хвилин.
  3. Влийте вершки та тушкуйте 12 хвилин. Заберіть чебрець і лаврове листя і перекладіть суміш у блендер. Приправте сіллю та перцем, подрібніть.
  4. Для курки розігрійте духовку до 180 градусів, курку обсушіть серветками і приправте сіллю та перцем.
  5. Нагрійте вершкове масло на сковороді і обсмажте грудинки шкірою вниз близько 3 хвилин. Перекладіть курку на деко з бортиком і переверніть шкіркою вгору. Запікайте, доки шкіра не стане золотавою, близько 30 хвилин. Дайте відпочити 5 хвилин, наріжте на шматочки.
  6. З'єднайте цибулю-шалот, часник, лаврове листя, бульйон та олію, доведіть до кипіння і готуйте 15 хвилин. Процідіть соус.
  7. У вершковому маслі обсмажте мангольд або шпинат близько 2 хвилин. Додайте сіль та перець.
  8. Розкладіть грибне пюре по тарілках, зверху – шпинат та курку. Полийте соусом.

Читайте також:

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Рецепти на кожен день
Більше рецептів
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Тест редакції
Зіркова піца
Ми продегустували 3 види DZIDZIO PIZZA
Чесний відгук
Любиш італійську кухню?
Готувати піццу
Зіпсували замовлення?
Як визначити якість доставки їжі
Хочу знати
Лайфхак дня
Як зварити каву з кардамоном
Хакнути
Неможливе можливо
VIP-ресторан у небі
Вау!
Готуємо вечерю сьогодні
Їжа
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти