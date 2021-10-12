Соус з інжиру – як приготувати і з чим подавати

Крім інжиру, знадобляться волоські горіхи і сухе червоне вино. Соус подають до м'яса або під час приготування та практично до всіх видів сиру

Соус з інжиру - як застосовувати і рецепт / Фото: instagram.com/cuinaamblotoni/

Ми звикли, що інжир – це насамперед різні десерти. Ці фрукти самодостатні як начинка для пирогів, а також прекрасно поєднуються у випічці з цитрусовими, ягодами, сиром. Інжир можна використовувати інакше: приготувати густий, красивого кольору соус і подавати його з безліччю страв. Тож якщо ви трохи порушили правила зберігання інжиру та не встигли з'їсти його вчасно, то цей рецепт – смачне йому застосування.

Соус з інжиру: як застосовувати

Соус з інжиру поєднується з м'ясом і сиром / Фото: instagram.com/imchefmino/

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М'ясо. Соусом з інжиру смачно начинити свинину, куряче філе або качку. Ним можна прикрасити вже готове м'ясо і різні паштети з печінки.

Сири. Це овечий і козячий сир, моцарела, витримані тверді сири. Солодкуватий соус з інжиру відтінить різкі рокфор, дор блю або горгондзолу.

Соус з інжиру – рецепт

Інгредієнти (на 4 порції):

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Інжир – 8 шт.

Червоне сухе вино – 250 мл

Волоські горіхи – 30 г

Часник – 1 зубчик

Лаврове листя – 2 шт.

Чебрець – 2 гілочки

Духмяний перець – 2 горошини

Коричневий цукор – 1 ст. л.

Лимон – 1 шт.

Як приготувати: