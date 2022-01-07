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"Сирні ялинки" – швидка закуска, коли гості раптово на порозі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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7 січня, 16:18
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Потрібне бездріжджове листкове тісто, вирізати з нього ялинки – неважко. Закуска складається з двох шарів тіста, яке скріплюється тертим сиром та запікається впродовж 15 хвилин
Закуска "Сирні ялинки"
Закуска "Сирні ялинки" / Фото: instagram.com/narisovano/

Коли є трохи листкового тіста та сир, навіть раптові гості не страшні. За лічені хвилини на столі стоятиме чудова гаряча закуска, до того ж дуже ситна.

Для "Ялинок" потрібно небагато твердого сиру. Він, тертий, скріплятиме два шари тіста.

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Що більше буде сиру, то смачніше. Зверху закуску можна прикрасити сухими травами.

Фудблогерка narisovano радить взяти два жовтки для обмазування ялинок перед запіканням, так вони будуть насиченішого кольору.

Закуска "Сирні ялинки"

Інгредієнти:

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  • листкове бездріжджове тісто;
  • сир;
  • яйце для промазування;
  • трави, спеції для посипання.

Як приготувати:⠀

  1. Тісто розморозити, розкочати на борошні. Вирізати ялинки. Нарізати сир невеликими шматочками або натерти.
  2. Яйце збити до однорідності.
  3. На один шар викласти сир, накрити другим, скріпити краї. Намастити яйцем, присипати травами.
  4. Викласти на пергамент. Випікати за 180 градусів 15-20 хвилин.

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