"Сирні ялинки" – швидка закуска, коли гості раптово на порозі

Потрібне бездріжджове листкове тісто, вирізати з нього ялинки – неважко. Закуска складається з двох шарів тіста, яке скріплюється тертим сиром та запікається впродовж 15 хвилин

Закуска "Сирні ялинки" / Фото: instagram.com/narisovano/

Коли є трохи листкового тіста та сир, навіть раптові гості не страшні. За лічені хвилини на столі стоятиме чудова гаряча закуска, до того ж дуже ситна.

Для "Ялинок" потрібно небагато твердого сиру. Він, тертий, скріплятиме два шари тіста.

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Що більше буде сиру, то смачніше. Зверху закуску можна прикрасити сухими травами.

Фудблогерка narisovano радить взяти два жовтки для обмазування ялинок перед запіканням, так вони будуть насиченішого кольору.

Закуска "Сирні ялинки"

Інгредієнти:

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листкове бездріжджове тісто;

сир;

яйце для промазування;

трави, спеції для посипання.

Як приготувати:⠀