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3 пісні салати на Новий рік-2022 – коли хочеться легкості на святковому столі

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
30 грудня, 11:32
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В один з них потрібен огірок та груша. Другий – виключно овочевий з квасолею, а в ще один знадобиться тунець у власному соку і відварена картопля
Пісні салати на Новий рік-2022
Пісні салати на Новий рік-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

По-перше, ці три варіянти стануть доповненням до салатів на Новий рік без майонезу.

По-друге, вони зможуть урізноманітнити та пом'якшити удар по організму, який ми зазнаємо від жирної та важкої їжі.

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По-третє, їх можна їсти і не хвилюватися за фігуру.

Кількість інгредієнтів у салат зі смаком літа від viktorinka_gotovit неконкретна. Всі овочі беріть на свій смак. Салат з грушею та авокадо від цієї ж авторки заправляється натуральним йогуртом та негострою гірчицею.

У салат з тунцем та горошком за рецептом anastasiya_andrushkevich потрібна варена картопля.

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Салат з тунцем та горошком

Салат з тунцем та горошком
Салат з тунцем та горошком / Фото: instagram.com/anastasiya_andrushkevich/

Інгредієнти:

  • по 1 б. консервованого тунця, горошку;
  • 1 великий свіжий огірок;
  • 3-4 варені картоплі;
  • 1 невелика цибулина або пучок зеленої цибулі
  • соняшникова олія;
  • сіль.

Як приготувати:

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  1. Тунця трохи розім'яти виделкою. Цибуля, огірок та картоплю нарізати. Додати горошок.
  2. Заправити олією, підсолити і добре перемішати.

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Салат з грушею та огірком

Салат з грушею та огірком
Салат з грушею та огірком / Фото: instagram.com/viktorinka_gotovit/

Інгредієнти:

  • 1 великий огірок;
  • 1 велика несолодка груша;
  • 150 г замороженого зеленого горошку;
  • 1 авокадо.

Для соусу:

  • 3 ст. л. йогурту;
  • 1 ч. л. негострої гірчиці;
  • 1 ст. л. лимонного соку;
  • сіль.

Як приготувати:

  1. Зелений горошок розморозити та злити рідину.
  2. Грушу, огірок та авокадо нарізати невеликими кубиками.
  3. Змішати інгредієнти для соусу та заправити салат.

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Салат зі смаком літа

Салат зі смаком літа
Салат зі смаком літа / Фото: instagram.com/viktorinka_gotovit/

Інгредієнти:

  • огірок;
  • помідор;
  • солодкий перець;
  • авокадо;
  • квасоля варена або консервована;
  • кукурудза консервована;
  • цибулина, краще червона;
  • зелень, сіль, перець;
  • оливкова олія та сік лимона.

Як приготувати:

  1. Овочі нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно нарізати. З'єднати, додати сіль та перець.
  2. З кукурудзи та квасолі злити рідину, додати до овочів.
  3. Збризкати соком лимона та оливковою олією. Перемішати та дати настоятися 5-7 хвилин.
  4. Додати нарізану зелень і ще раз перемішати.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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