3 пісні салати на Новий рік-2022 – коли хочеться легкості на святковому столі

По-перше, ці три варіянти стануть доповненням до салатів на Новий рік без майонезу.
По-друге, вони зможуть урізноманітнити та пом'якшити удар по організму, який ми зазнаємо від жирної та важкої їжі.
По-третє, їх можна їсти і не хвилюватися за фігуру.
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Кількість інгредієнтів у салат зі смаком літа від viktorinka_gotovit неконкретна. Всі овочі беріть на свій смак. Салат з грушею та авокадо від цієї ж авторки заправляється натуральним йогуртом та негострою гірчицею.
У салат з тунцем та горошком за рецептом anastasiya_andrushkevich потрібна варена картопля.
Салат з тунцем та горошком
Інгредієнти:
- по 1 б. консервованого тунця, горошку;
- 1 великий свіжий огірок;
- 3-4 варені картоплі;
- 1 невелика цибулина або пучок зеленої цибулі
- соняшникова олія;
- сіль.
Як приготувати:
- Тунця трохи розім'яти виделкою. Цибуля, огірок та картоплю нарізати. Додати горошок.
- Заправити олією, підсолити і добре перемішати.
Салат з грушею та огірком
Інгредієнти:
- 1 великий огірок;
- 1 велика несолодка груша;
- 150 г замороженого зеленого горошку;
- 1 авокадо.
Для соусу:
- 3 ст. л. йогурту;
- 1 ч. л. негострої гірчиці;
- 1 ст. л. лимонного соку;
- сіль.
Як приготувати:
- Зелений горошок розморозити та злити рідину.
- Грушу, огірок та авокадо нарізати невеликими кубиками.
- Змішати інгредієнти для соусу та заправити салат.
Салат зі смаком літа
Інгредієнти:
- огірок;
- помідор;
- солодкий перець;
- авокадо;
- квасоля варена або консервована;
- кукурудза консервована;
- цибулина, краще червона;
- зелень, сіль, перець;
- оливкова олія та сік лимона.
Як приготувати:
- Овочі нарізати невеликими кубиками, цибулю дрібно нарізати. З'єднати, додати сіль та перець.
- З кукурудзи та квасолі злити рідину, додати до овочів.
- Збризкати соком лимона та оливковою олією. Перемішати та дати настоятися 5-7 хвилин.
- Додати нарізану зелень і ще раз перемішати.
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