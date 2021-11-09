3 рецепти для різного м'яса під смачною "шубою" на день народження

Курка запікається з консервованими ананасами та свіжими помідорами, для свинини та яловичини, які попередньо відбиваються, потрібен твердий сир

Рецепти м'яса під "шубою" на день народження / Фото: Depositphotos

Кожен має особливий спосіб приготування м'яса та його подачі. На це все з нетерпінням чекатимуть гості, якщо ви готуєтеся до дня народження.

Звісно, існує маса рецептів м'яса, про які ви могли не здогадуватися, але їх варто спробувати. А от м'ясо, будь-яке, що запікається під "шубою", ніколи не підведе.

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Яловичина під сирно-грибною "шубою" від povarenok_as треба відбити, для свинини під сиром за рецептом vkusnenko_i_appetitnenko потрібні свіжі помідори, а курка по-гавайськи з консервованими ананасами – рецепт, перевірений редакцією.

Курка по-гавайськи

Курка по-гавайськи / Фото: Инстаграм

Інгредієнти:

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Курка – 500 г

Ананаси консервовані (кільцями) -1 бляшанка

Цибуля, свіжі помідори – по 1 шт.

Сир твердий – 200 г

Майонез – 100 г

Сіль, перець, спеції – за смаком

Як приготувати:

Курку помити і просушити паперовим рушником. Нарізати на порції, завтовшки 2 см. Відбити з двох боків. Помідори та цибулю нарізати кільцями. Дати стекти кільцям ананаса, сир натерти на середній тертці. Деко застелити фольгою і злегка змастити олією. Викласти м'ясо, додати спеції. Зверху викласти цибулю, помідори та по кільцю ананаса. Рясно посипати сиром. В деко налити води, щоб у ній була тільки курка. Розігріти духовку до 180 градусів та готувати 40 хвилин. Прикрасити зеленню.

Свинина під сиром

Свинина під сиром / Фото: instagram.com/vkusnenko_i_appetitnenko/

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Свинина (окіст) – 900 г

Помідор – 2 шт.

Сир твердий – 150 г

Часник – 5 зуб.

Сіль, перець – спеції за смаком

Оливкова олія

Інгредієнти:

Як приготувати:

Свинину нарізати на стейки, помідори – кільцями, сир натерти на великій тертці. До сиру додати пропущений через прес часник та перемішати. До м'яса додати сіль, перець та спеції, викласти на деко. Випікати за 220 градусів 25 хвилин. Додати помідори та сир і готувати ще 5-7 хвилин.

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Яловичина під сирно-грибною "шубою"

Яловичина під сирно-грибною "шубою" / Фото: instagram.com/povarenok_as/

Інгредієнти:

Яловичина – 500 г

Печериці – 300 г

Цибуля – 2 шт.

Сир твердий – 150 г

Майонез – 125 г

Перець, сіль, спеції, зелень

Як приготувати: