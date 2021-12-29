Вино на Новий рік – з чим подавати та рецепти правильних закусок

Якщо це вино не десертне, яке подається виключно до солодкого, то в закусках не має бути оцту, він знищить смак вина. Саме тому не можна пити вино з горіхами

З якими закусками подавати вино на Новий рік / Фото: Pixabay

Безумовно, у кожного є свої улюблені та перевірені страви, які смакують з вином. Це напрацьовано роками.

Але цей напій, як і шампанське, краще розкриється з правильними закусками.

Реклама

Пропонуємо ще раз пройтися по рекомендаціях фахівців та два рецепти закусок, які підійдуть до новорічного столу та до вина відповідно.

Важливі правила при виборі закусок до вина

1. До будь-якого вина не підійде їжа, де присутній оцет. Легко уявити, як швидко він зіпсує смак напою. Та й взагалі будь-які страви, що готуються з великою кількістю спецій та прянощів, краще не запивати вином.

2. Вино не має бути солодшим за страву. І саме тому портвейни та десертні вина подаються з десертами. А от сухе червоне або біле вино кислитиме ще більше, якщо подати до них щось солодке.

Реклама

3. Не можна пити вино з горіхами Це потужний та авторитарний за смаком продукт, він забиватиме будь-яке вино. У результаті смак напою відчуватиметься погано.

З чим пити червоне вино

М'ясо до червоного вина не має бути у вершковому соусі / Фото: Unsplash

За класичними канонами червоне вино подається до червоного м'яса або в'яленого. Але експерти радять спробувати його з паштетами та з приготовленою на грилі або смаженою куркою.

Реклама

І якщо м'ясо у соусі, то він не має бути на основі молочних продуктів. Тобто вершків або йогурту. Віддайте перевагу соусам на основі, наприклад, томатів та томатної пасти.

Непогано, якщо до червоного вина запропонувати закуски, що подаються на хлібі, брускеті.

До речі, у Франції до червоного вина можуть подати твердий сир та багет.

З чим пити біле вино

До білого вина можна подати мариновані гострі сири / Фото: Unsplash

Біле вино – це не лише до страв з білого м'яса та морепродуктів. Спробуйте його з гострими та жирними закусками.

Також це можуть бути різні закуски з червоною ікрою.

З чим пити напівсухі, напівсолодкі та солодкі вина

Напівсухі вина добре поєднуються з овочевими та грибними закусками / Фото: Depositphotos

Напівсухі вина прекрасно поєднуються зі стравами з овочів та грибів. Овочі мають бути не сирими, а приготовленими. Також можна нарізати сир з пліснявою або подати хороший хліб з вершковим сиром та зеленню.

Напівсолодкі вина подаються до морепродуктів та закусок з овочами. Солодкі вина – це до десертів, ягоді та сухофруктів.

Закуска з креветками

Закуска з креветками / Фото: instagram.com/diana_di_recipes/

Інгредієнти:

креветки;

2-3 болгарські перці;

жменя кедрових горіхів або інших;

4 ст. л. тертого пармезану;

1 зубчик часнику;

сіль, паприка, трохи цукру та сухий базилік.

Як приготувати:

Перець помити та запекти цілим близько 30 хвилин за 200 градусів. Накрити фольгою, трохи остудити. Зняти шкірку та видалити насіння. Дати рідині стекти. Пробити в блендері з часником, злегка обсмаженими горіхами та пармезаном. Маса не має перетворитися на кашу. Креветки почистити та обсмажити 2-3 хвилини. Додати паприку, сіль і злегка присипати пармезаном. Сервувати перед подачею. Можна подавати на грінках, хлібцях або в порційних ложках.

Читайте також: 3 оригінальні холодні закуски на Новий рік 2022

Печінковий паштет з журавлиною та мигдалем

Паштет з журавлиною і горіхами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти:

500 г курячої печінки;

1 велика цибулина;

1/2 склянки вершків;

1 яйце;

жменя сушених журавлин;

2 ст. л. крупно посіченого мигдалю;

1 зубчик часнику;

сіль, перець, майоран, базилік – за смаком.

Як приготувати: