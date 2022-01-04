3 классных рецепта горячих блюда на Рождество 7 января

Традиционно на Рождество 7 января должно быть много мяса на праздничном столе. Сегодня это могут быть отличные мясные пироги, буженина, рулеты с начинками из сыра и овощей.
Весь набор ингредиентов в рецептах ниже позволяет экспериментировать, улучшая их по своему вкусу.
Пальчики от украинского фудблогера recepty_przepisyначиняются твердым сыром и болгарским перцем, а картофель запекается с куриным филе или фаршем из курицы.
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Буженина от allasydora должна мариноваться не менее 6 часов, запекается под соусом из сливочного масла, меда и специй.
Запеченный фаршированный картофель
Ингредиенты:
- Картофель – 7 шт. (крупные)
- Растительное масло – 3 ст. л.
- Соль, перец
Начинка:
- Куриное филе или фарш – 350 г
- Шампиньоны – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Сушеный чеснок – 1 ч. л.
- Соль, перец
Дополнительно:
- Твердый сыр – 100 г
- Зелень петрушки
Как приготовить:
- В миске соединить растительное масло, соль, перец. Сырой картофель наколоть вилкой, смазать растительным маслом и поставить запекаться при температуре 220 градусов 40-60 минут.
- Для начинки мелко нарезанный лук поджарить на растительном масле, добавить предварительно подготовленные и нарезанные грибы, затем нарезанное маленькими кубиками филе. В конце добавить чеснок, соль и перец.
- Картошку разрезать пополам, вынуть серединки, но так, чтобы остались бортики. Начинить половинки, посыпать тертым сыром.
- Выпекать еще при температуре 200 градусов 15-20 минут. Перед подачей посыпать зеленью петрушки.
Мясные пальчики с паприкой и сыром
Ингредиенты:
- Свиная вырезка – 700 г
- Сушеный орегано, сушеная паприка – по 1 ст. л.
- Сушеный чеснок – 1 ч. л.
- Соль, перец
- Болгарский перец – 1 шт.
- Твердый сыр – 150 г
Дополнительно:
- Яйца – 2 шт.
- Соль, перец
- Шпажки
- Куриный бульон – 0,5 л
- Лавровый лист, перец горошком, душистый перец
Как приготовить:
- Вырезку нарезать на куски, примерно по 5 см. Каждый кусочек отбить молотком. Специи соединить и посыпать ими мясо, оставить на 15 минут.
- Болгарский перец и сыр нарезать на небольшие полоски.
- На одну часть мяса выложить кусочек паприки и сыра, свернуть рулетом, скрепить шпажкой.
- Яйца взбить вилкой, посолить и поперчить, обмакнуть рулетики и обжарить до румяной корочки, вынуть шпажки.
- Пальчики переложить в кастрюлю, добавить лавровый лист, душистый перец и перец горошком, залить куриным бульоном. Тушить с момента закипания на умеренном огне 30 минут.
Буженина из свинины
Ингредиенты:
- Свинина – 1,5 кг
- Чеснок – 5 зуб.
Для маринада:
- Лавровый лист – 4 шт.
- Перец горошком – 5-6 шт.
- Соль – 2 ч. л.
Для соуса:
- Сливочное масло – 4 ст. л.
- Мед – 2 ч. л.
- Черный перец, соль, розмарин – по вкусу
Как приготовить:
- Ингредиенты для маринада соединить и залить кипятков в объеме, чтобы маринад покрывал мясо. Когда маринад остынет, опустить в него свинину. Накрыть крышкой или пищевой пленкой и оставить на ночь в холодильнике.
- Мясо достать из маринада, начинить чесноком.
- В тарелке смешать сливочное масло, мед и специи. Обмазать мясо и положить в форму для запекания.
- Мясо запекать 1,5-2 часа в разогретой до 190 градусов духовке.