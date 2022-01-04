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3 класних рецепти гарячих страв на Різдво 7 січня

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
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4 січня, 17:30
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Це буженина зі свинини, яку потрібно замаринувати, м'ясні пальчики із сиром і болгарським перцем. І запечена картопля, начинена курячим фаршем або філе
Гарячі страви на Різдво 7 січня
Гарячі страви на Різдво 7 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Традиційно на Різдво 7 січня має бути багато м'яса на святковому столі. Сьогодні це може бути чудові м'ясні пироги, буженина, рулети з начинками із сиру та овочів.

Весь набір інгредієнтів у рецептах нижче дозволяє експериментувати, покращуючи їх на свій смак.

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Пальчики від української фудблогерки recepty_przepisyначиняються твердим сиром та болгарським перцем, а картопля запікається з курячим філе або фаршем з курки.

Буженина від allasydora має маринуватися не менше 6 годин, запікається під соусом з вершкового масла, меду та спецій.

Запечена фарширована картопля

Запечена фарширована картопля
Запечена фарширована картопля / Фото: instagram.com/recepty_przepisy/

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Інгредієнти:

  • Картопля – 7 шт. (великі)
  • Рослинна олія – 3 ст. л.
  • Сіль, перець

Начинка:

  • Куряче філе або фарш – 350 г
  • Печериці – 300 г
  • Цибуля – 1 шт.
  • Сушений часник – 1 ч. л.
  • Сіль, перець

Додатково:

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  • Твердий сир – 100 г
  • Зелень петрушки

Як приготувати:

  1. У мисці з'єднати олію, сіль, перець. Сиру картоплю наколоти виделкою, змастити олією і поставити запікатися за температури 220 градусів 40-60 хвилин.
  2. Для начинки дрібно нарізану цибулю підсмажити на олії, додати попередньо підготовлені та нарізані гриби, потім нарізане маленькими кубиками філе. Наприкінці додати часник, сіль та перець.
  3. Картоплю розрізати навпіл, вийняти серединки, але так, щоб залишилися борти. Начинити половинки, посипати тертим сиром.
  4. Випікати ще за температури 200 градусів 15-20 хвилин. Перед подачею посипати зеленню петрушки.

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М'ясні пальчики з паприкою та сиром

М'ясні пальчики з паприкою та сиром
М'ясні пальчики з паприкою та сиром / Фото: instagram.com/recepty_przepisy/

Інгредієнти:

  • Свиняча вирізка – 700 г
  • Сушений орегано, сушена паприка – по 1 ст. л.
  • Сушений часник – 1 ч. л.
  • Сіль, перець
  • Болгарський перець – 1 шт.
  • Твердий сир – 150 г

Додатково:

  • Яйця – 2 шт.
  • Сіль, перець
  • Шпажки
  • Курячий бульйон – 0,5 л
  • Лаврове листя, перець горошком, духмяний перець

Як приготувати:

  1. Вирізку нарізати на шматки приблизно по 5 см. Кожен шматочок відбити молотком. Спеції з'єднати та посипати ними м'ясо, залишити на 15 хвилин.
  2. Болгарський перець та сир нарізати на невеликі смужки.
  3. На одну частину м'яса викласти шматочок паприки та сиру, згорнути рулетом, скріпити шпажкою.
  4. Яйця збити виделкою, посолити і поперчити, занурити рулетики і обсмажити до рум'яної скоринки, вийняти шпажки.
  5. Пальчики перекласти в каструлю, додати лаврове листя, духмяний перець та перець горошком, залити курячим бульйоном. Тушкувати з моменту закипання на помірному вогні 30 хвилин.

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Буженина зі свинини

Буженина зі свинини
Буженина зі свинини / Фото: instagram.com/allasydora/

Інгредієнти:

  • Свинина – 1,5 кг
  • Часник – 5 зуб.

Для маринаду:

  • Лаврове листя – 4 шт.
  • Перець горошком – 5-6 шт.
  • Сіль – 2 ч. л.

Для соусу:

  • Вершкове масло – 4 ст. л.
  • Мед – 2 ч. л.
  • Чорний перець, сіль, розмарин – за смаком

Як приготувати:

  1. Інгредієнти для маринаду з'єднати і залити окропом об'ємом, щоб маринад покривав м'ясо. Коли маринад охолоне, опустити свинину. Накрити кришкою або харчовою плівкою та залишити на ніч у холодильнику.
  2. М'ясо дістати з маринаду, начинити часником.
  3. У тарілці змішати вершкове масло, мед та спеції. Обмазати м'ясо і покласти у форму для запікання.
  4. М'ясо запікати 1,5-2 години у розігрітій до 190 градусів духовці.

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Ірина Маслова
Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні Більше статей автора
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