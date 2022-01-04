3 класних рецепти гарячих страв на Різдво 7 січня

Традиційно на Різдво 7 січня має бути багато м'яса на святковому столі. Сьогодні це може бути чудові м'ясні пироги, буженина, рулети з начинками із сиру та овочів.
Весь набір інгредієнтів у рецептах нижче дозволяє експериментувати, покращуючи їх на свій смак.
Пальчики від української фудблогерки recepty_przepisyначиняються твердим сиром та болгарським перцем, а картопля запікається з курячим філе або фаршем з курки.
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Буженина від allasydora має маринуватися не менше 6 годин, запікається під соусом з вершкового масла, меду та спецій.
Запечена фарширована картопля
Інгредієнти:
- Картопля – 7 шт. (великі)
- Рослинна олія – 3 ст. л.
- Сіль, перець
Начинка:
- Куряче філе або фарш – 350 г
- Печериці – 300 г
- Цибуля – 1 шт.
- Сушений часник – 1 ч. л.
- Сіль, перець
Додатково:
- Твердий сир – 100 г
- Зелень петрушки
Як приготувати:
- У мисці з'єднати олію, сіль, перець. Сиру картоплю наколоти виделкою, змастити олією і поставити запікатися за температури 220 градусів 40-60 хвилин.
- Для начинки дрібно нарізану цибулю підсмажити на олії, додати попередньо підготовлені та нарізані гриби, потім нарізане маленькими кубиками філе. Наприкінці додати часник, сіль та перець.
- Картоплю розрізати навпіл, вийняти серединки, але так, щоб залишилися борти. Начинити половинки, посипати тертим сиром.
- Випікати ще за температури 200 градусів 15-20 хвилин. Перед подачею посипати зеленню петрушки.
М'ясні пальчики з паприкою та сиром
Інгредієнти:
- Свиняча вирізка – 700 г
- Сушений орегано, сушена паприка – по 1 ст. л.
- Сушений часник – 1 ч. л.
- Сіль, перець
- Болгарський перець – 1 шт.
- Твердий сир – 150 г
Додатково:
- Яйця – 2 шт.
- Сіль, перець
- Шпажки
- Курячий бульйон – 0,5 л
- Лаврове листя, перець горошком, духмяний перець
Як приготувати:
- Вирізку нарізати на шматки приблизно по 5 см. Кожен шматочок відбити молотком. Спеції з'єднати та посипати ними м'ясо, залишити на 15 хвилин.
- Болгарський перець та сир нарізати на невеликі смужки.
- На одну частину м'яса викласти шматочок паприки та сиру, згорнути рулетом, скріпити шпажкою.
- Яйця збити виделкою, посолити і поперчити, занурити рулетики і обсмажити до рум'яної скоринки, вийняти шпажки.
- Пальчики перекласти в каструлю, додати лаврове листя, духмяний перець та перець горошком, залити курячим бульйоном. Тушкувати з моменту закипання на помірному вогні 30 хвилин.
Буженина зі свинини
Інгредієнти:
- Свинина – 1,5 кг
- Часник – 5 зуб.
Для маринаду:
- Лаврове листя – 4 шт.
- Перець горошком – 5-6 шт.
- Сіль – 2 ч. л.
Для соусу:
- Вершкове масло – 4 ст. л.
- Мед – 2 ч. л.
- Чорний перець, сіль, розмарин – за смаком
Як приготувати:
- Інгредієнти для маринаду з'єднати і залити окропом об'ємом, щоб маринад покривав м'ясо. Коли маринад охолоне, опустити свинину. Накрити кришкою або харчовою плівкою та залишити на ніч у холодильнику.
- М'ясо дістати з маринаду, начинити часником.
- У тарілці змішати вершкове масло, мед та спеції. Обмазати м'ясо і покласти у форму для запікання.
- М'ясо запікати 1,5-2 години у розігрітій до 190 градусів духовці.