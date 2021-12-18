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Как приготовить мазурики – аппетитные колбаски из индюшиного фарша с сыром

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
18 декабря, 16:30
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Вкуснее, если фарш будет самостоятельно приготовленный из филе индейки. К нему добавляется тертый твердый сыр, молоко и специи. Жарятся мазурики на большом количестве растительного масла
Мазурики - рецепт
Мазурики - рецепт / Фото: instagram.com/iamcookru/

Для тех, кто знаком с миром котлет и подобных блюд, может показаться, что мазурики очень похожи на огромную сербскую плескавицу.

Она тоже жарится с твердым сыром, но не тертым, а в основном крупно нарезанным.

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Мазурики, что в украинском языке означает мелкие воришки, формируются в виде маленьких колбасок.

Вероятно, поэтому они так и называются, что сметаться с тарелки будут незаметно быстро.

Сочность мазурикам, отсюда и их вкусовые качества, обеспечивают все тот же тертый сыр, сливочное масло и молоко. Рецепт взят со страницы iamcookru.

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Мазурики – рецепт

Ингредиенты:

  • Индюшиный фарш – 800 г
  • Яйцо куриное – 2 шт.
  • Сыр твердый – 70 г
  • Масло сливочное – 70 г
  • Молоко – 30 г
  • Соль и перец – по вкусу
  • Панировочные сухари – 200 г
  • Масло растительное – для жарки

Как приготовить:

  1. Соедините индюшиный фарш, яйца, молоко и растопленное масло, тертый сыр, соль и перец. Размешайте фарш.
  2. Сформируйте из фарша продолговатые колбаски и положите их на доску, накрытую фольгой. Поставьте заготовки на 30 минут в морозилку. Затем обваляйте в сухарях.
  3. Пожарьте мазурики на сковороде с большим количеством растительного масла.
  4. Положите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

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Ирина Маслова
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