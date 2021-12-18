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Як приготувати мазурики – апетитні ковбаски з індичого фаршу із сиром

Ірина Маслова Ірина Маслова Редактор Їжа Сьогодні
18 грудня, 16:30
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Смачніше, якщо фарш буде самостійно приготовлений з філе індички. До нього додається тертий твердий сир, молоко та спеції. Смажать мазурики на великій кількості олії
Мазурики - рецепт
Мазурики - рецепт / Фото: instagram.com/iamcookru/

Ті, хто знайомий зі світом котлет та подібних страв, можуть подумати, що мазурики дуже схожі на величезну сербську плескавицю.

Вона теж смажиться з твердим сиром, але не тертим, а частіше з крупно нарізаним.

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Мазурики, що в українській мові означає дрібні злодюжки, формуються у вигляді маленьких ковбасок.

Ймовірно, тому вони так і називаються, що змітатимуться з тарілки непомітно швидко.

Соковитість мазурикам, звідси й їхні смакові якості, забезпечують усе той же тертий сир, вершкове масло та молоко. Рецепт взято зі сторінки iamcookru.

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Мазурики – рецепт

Інгредієнти:

  • Індюшинний фарш – 800 г
  • Яйце куряче – 2 шт.
  • Сир твердий – 70 г
  • Масло вершкове – 70 г
  • Молоко – 30 г
  • Сіль та перець – за смаком
  • Панірувальні сухарі – 200 г
  • Олія – для смаження

Як приготувати:

  1. З'єднайте індичий фарш, яйця, молоко та розтоплене вершкове масло, тертий сир, сіль та перець. Розмішайте фарш.
  2. Сформуйте з фаршу довгі ковбаски і покладіть на дошку, накриту фольгою. Поставте заготівлі на 30 хвилин у морозилку. Потім обваляйте у сухарях.
  3. Посмажте мазурики на сковороді з великою кількістю олії.
  4. Покладіть на паперовий рушник, щоби прибрати зайвий жир.

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