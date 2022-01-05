Сальтисон, яловичина з чорносливом та бендерики – рецепти до Різдва 7 січня

Для сальтисону потрібно м'ясо курячих стегон, яловичина виходить дуже соковитою, бо запікається в рукаві, а бендерики начиняються вашим улюбленим фаршем

Рецепти м'ясних страв на Різдво 7 січня / Фото: Колаж: Сьогодні

Традиційно 7 січня вся сім'я у зборі, Різдвяний піст добіг кінця – і можна їсти м'ясо. Багато різного м'яса у цікавих інтерпретаціях.

Яловичина, краще свіжий шматок м'яса, не заморожений, за рецептом iamcookru буде максимально ніжною, бо готується у рукаві.

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Для сальтисону від lili_skorovich потрібно м'ясо курячого стегна та желатин.

Бендерики urbanistka_vlначиняються фаршем. Млинці для них можна посмажити за рецептом автора або за своїм улюбленим.

Яловичина з чорносливом у рукаві

Яловичина з чорносливом у рукаві / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Інгредієнти:

Яловичина (філе) – 1 кг

Часник – 3 зубчики

Чорнослив – 100 г

Соєвий соус – 4 ст. л.

Олія – 2 ст. л.

Спеції сухі – 1 ч. л.

Сіль – за смаком

Як приготувати:

Для маринаду з'єднати соєвий соус, олію, рубаний часник, спеції для м'яса (можна вибрати будь-які на ваш смак). Чорнослив замочити на 30 хвилин, потім промити. Яловичу м'якоть нарізати великими шматками і залити маринадом. Ретельно перемішати та залишити маринуватися на 1 годину. Рукав для запікання скріпити з одного боку, викласти м'ясо і чорнослив. Акуратно перемішати. Рукав покласти у форму для запікання та відправити у розігріту до 180 градусів духовку на 1,5 години.

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Бендерики

Бендерики / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Інгредієнти:

Борошно – 300 г

Молоко – 600 мл у тісто, 100 мл – для кляру

Олія – 3-5 ст. л.

Яйця – 3 шт.

Цукор – 1 ст. л. з гіркою

Сода – половина ч. л.

Для начинки:

Фарш м'ясний – 600 г

Цибулина – 1 шт.

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати:

У глибокій мисці збити два яйця з цукром та сіллю. Додати молоко, перемішати та ввести борошно із содою. Збити до однорідності, наприкінці додати олію. Насмажити тонкі млинці. Скласти млинці, потім розрізати всі навпіл. Для начинки з'єднати фарш із подрібненою цибулею, додати за смаком сіль та мелений перець. Перемішати. На кожну половинку млинця розподілити начинку тонким шаром. Скласти млинець спочатку одним боком до половини. Потім інший край млинця також скласти зверху. Має вийти трикутник з начинкою всередині. Так сформувати усі млинці. Для кляра збити вінчиком яйце та молоко. Можна додати дрібку солі. Вмочити кожен млинець у кляр і викласти на розігріту з олією сковороду. Обсмажити з двох боків до рум'яної скоринки на середньому вогні.

Сальтисон з курки

Сальтисон з курки / Фото: instagram.com/lili_skorovich

Інгредієнти:

М'якуш курячого стегна без жиру – 1 кг

Желатин у гранулах – 2 ст. л. з гіркою

Італійські або прованські трави – 1 ст. л. з гіркою

Часник – 1 великий зуб. (вичавити)

Сіль, перець – за смаком

Як приготувати: